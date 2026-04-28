EC iDM Wärmepumpen VSV begrüßt seinen Neuzugang

Der EC iDM Wärmepumpen VSV gibt für die kommende Saison die Verpflichtung von Joseph Cramarossa bekannt. Der 33-jährige Kanadier wechselt nach Villach und wird künftig im blau-weißen Trikot auflaufen.

Der in Markham, Ontario (Kanada) geborene Stürmer ist 1,85 Meter groß, wiegt 86 Kilogramm und schießt links. Cramarossa kann sowohl als Center als auch am linken Flügel eingesetzt werden und gilt als vielseitiger Offensivspieler. Seine Karriere begann in der Ontario Hockey League (OHL). Im Jahr 2011 wurde er in der dritten Runde an 65. Stelle von den Anaheim Ducks gedraftet.

Profispieler mit Erfahrung

Im Profibereich sammelte er Erfahrungen in der AHL, ECHL und NHL. In der NHL absolvierte er insgesamt 68 Spiele für die Anaheim Ducks, die Vancouver Canucks und die Minnesota Wild, in denen er 5 Tore und 8 Assists (13 Punkte) verbuchen konnte. “Joseph ist ein Leader und bringt wertvolle NHL-Erfahrung mit. Er wird unser Team definitiv auf ein neues Level heben“, so Head Coach Pierre Allard.