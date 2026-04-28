Statistik zeigt: Fast 300.000 Menschen in Kärnten leiden an Lärm

Lärm macht krank: In Kärnten leiden 297.000 Menschen unter Krach in den eigenen vier Wänden. Der VCÖ fordert nun Tempo 30 und mehr E-Mobilität, um den Hauptverursacher Straßenverkehr zu bändigen.

Verkehrslärm ist in Kärnten der größte Stressfaktor. Laut VCÖ könnten niedrigere Tempolimits und der Umstieg auf das Rad die Belastung für Betroffene hörbar reduzieren.

Verkehrslärm ist in Kärnten der größte Stressfaktor. Laut VCÖ könnten niedrigere Tempolimits und der Umstieg auf das Rad die Belastung für Betroffene hörbar reduzieren.

Rund 297.000 Kärntnerinnen und Kärntner leiden laut Statistik Austria unter Lärm in ihrem Wohnumfeld. Mit 136.000 Betroffenen ist der Straßenverkehr die größte Lärmquelle im Bundesland. Die Mobilitätsorganisation VCÖ warnt anlässlich des „Tags gegen Lärm“ vor den gesundheitlichen Folgen: Dauerbelastung kann zu Schlafstörungen, Bluthochdruck und einem erhöhten Herzinfarktrisiko führen.

„Viel zu wenig Rücksicht“

„Lärm ist nicht nur ein Ärgernis, dauerhafter Lärm kann krank machen. Dennoch wird auf Anrainerinnen und Anrainer viel zu wenig Rücksicht genommen. Dabei könnte unsere Mobilität schon heute deutlich leiser sein“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Ein zentraler Hebel sind niedrigere Tempolimits. Tempo 30 statt 50 reduziert die Lärmbelastung so stark wie eine Halbierung der Verkehrsmenge. Auch auf Freilandstraßen (80 statt 100) und Autobahnen (100 statt 130) sieht der VCÖ großes Potenzial.

„So wie in der Schweiz“

Besonderer Handlungsbedarf besteht beim Lkw-Transit und bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen. „Je schneller die Lkw fahren, umso lauter sind sie. Tempolimit 80 muss so wie in der Schweiz auch Tempo 80 bedeuten“, fordert Schenk verstärkte Kontrollen. Bei Mopeds und Motorrädern, die trotz geringen Verkehrsanteils von 38 Prozent der Lärmgeplagten als Hauptursache genannt werden, setzt der VCÖ auf E-Mobilität: „Gerade bei Mopeds und Motorrädern würde die rasche Elektrifizierung die Lärmbelastung stark reduzieren.“ Zusätzlich könnte eine Verlagerung kurzer Autofahrten auf das Rad die Lärmsituation entspannen. „Verstärkte Investitionen in die Radinfrastruktur rechnen sich mehrfach: Sie verbessern die Mobilität für die Bevölkerung, reduzieren Staus, verringern die Abgas- und Lärmbelastung und erhöhen die Verkehrssicherheit“, betont Schenk. Neben dem Straßenverkehr sind in Kärnten zudem Baustellen (48.000 Betroffene), Nachbarn (46.000) und der Flugverkehr (14.000) wesentliche Lärmquellen.