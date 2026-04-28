46 Stunden am Limit: Kärntner kämpfen sich durch Extrem-YouTube-Event

Zwei Kärntner haben sich einer der wohl härtesten sportlichen Herausforderungen im deutschsprachigen Raum gestellt – und dabei nicht nur ihre Grenzen ausgelotet, sondern auch international auf sich aufmerksam gemacht. Tatjana Sabitzer aus Klagenfurt und Patrick Riepl aus Südkärnten traten als „Team Österreich“ beim „Ultimate Run 2026“ in Deutschland an, einem Extrem-Event, das von 24. bis 26. April über die Bühne ging und live auf YouTube übertragen wurde.

35 Teams, 48 Stunden, 18 Hindernisse

Der „Ultimate Run“ wurde von YouTuber und Ex-Elitesoldat Otto Bulletproof gemeinsam mit Johannes Hovekamp, Mitgründer des Erfolgsformats „7 vs. Wild“, ins Leben gerufen. Moderiert wurde das Spektakel von Fritz Meinecke, Dave und Jan Schlappen. Konkret geht es darum, dass 35 eingeladene Zweierteams innerhalb von 48 Stunden insgesamt 48 Mal eine mindestens 4,5 Kilometer lange Hindernisparcours-Strecke absolvieren müssen — und das bei Tag und Nacht sowie bei jedem Wetter.

©Oberdorfer Insgesamt 18 Hindernisse musste das Kärntner Duo überwinden – und das nicht nur einmal.

Harter Hindernisparcours

Und der Hindernisparcours hatte es in sich: Er war gespickt mit Herausforderungen wie einer sechs Meter hohen Kletterpyramide, eiskalten Wasserpassagen, Stromzäunen und sogar einem Tunnel mit Tränengas – süffisant „Tunnel der Freude“ genannt. Erschwerend kam hinzu, dass das Publikum im Livestream zusätzliche Aufgaben bestimmen konnte – etwa mit Gewichtsweste laufen oder Hindernisse doppelt absolvieren. 48 Runden schafften die beiden Kärntner nicht, nach 46 Laps war Schluss für die beiden – dennoch eine beachtliche Leistung. „Wir haben 46 Stunden lang sehr hart gekämpft“, erklärt Riepl gegenüber 5 Minuten.

„Das wildeste Sportevent, an dem ich jemals teilgenommen habe“

Für Tatjana Sabitzer, Soldatin beim Jägerbataillon 25 und Fußballerin, war das Event eine echte Grenzerfahrung: „46 Stunden an der absoluten Grenze — genau das war der Ultimate Run für mich. Das wildeste Sportevent, an dem ich jemals teilgenommen habe“, berichtet sie. Ihr Teamkollege Patrick Riepl, ehemaliger Berufssoldat und in der Outdoorszene bekannt, sieht die Teilnahme auch als wichtigen Schritt in seiner sportlichen Entwicklung: „Wer 46 Stunden durchhält, knapp 110 Kilometer mit Hindernissen absolviert, der kann auch einen Ironman schaffen.“ Tatsächlich steht für ihn bereits die nächste Herausforderung an: die Vorbereitung auf den Ironman Austria sowie einen Ultramarathon in Deutschland. Der „Ultimate Run“ diente dabei als Härtetest für Körper und Geist. Unterstützt wurde das Kärntner Duo auch von heimischen Unternehmen, die Ausrüstung und Logistik bereitstellten.