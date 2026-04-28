WK-Boss fordert von Brüssel: „Was keinen Nutzen bringt, muss weg!“

Morgen ist der 29. April – der „Tag der Arbeitgeber“. Ein Tag, an dem jene Menschen im Rampenlicht stehen sollten, die in Kärnten das Risiko tragen, Arbeitsplätze schaffen und den Wohlstand sichern. Doch zum Feiern ist vielen Unternehmern nicht zumute. Der Grund: Ein regelrechter Formular-Krieg und lähmende Verfahren bremsen das Land aus. Im Interview rechnet Kärntens Wirtschaftskammer-Präsident gnadenlos mit dem Regulierungs-Wahn aus Brüssel ab und stellt klare Forderungen an die Landespolitik.

Herr Präsident, welche konkrete bürokratische Hürde sollte Ihrer Meinung nach als Erstes fallen?

Die Vielzahl an Berichtspflichten – vor allem aus Brüssel. Viele KMU verbringen inzwischen mehr Zeit mit Dokumentation als mit ihrem Kerngeschäft. Wir brauchen den klaren Grundsatz: Was keinen unmittelbaren Nutzen bringt, muss weg. Weniger Formulare, schnellere Verfahren – das wäre sofort spürbar.

Welche Rolle müssen Betriebe und welche die Politik spielen, um Kärnten für Fachkräfte attraktiver zu machen?

Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Betriebe müssen gute Arbeitsplätze bieten, Entwicklung ermöglichen und offen für neue Wege sein. Die Politik muss die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen: leistbares Wohnen, eine funktionierende Infrastruktur und ein System, in dem sich Arbeit wieder lohnt. Nur dann kommen Fachkräfte – und bleiben auch.

Was ist Ihr Rat an Unternehmer, um trotz schwacher Konjunktur mutig zu bleiben?

Unternehmer zu sein heißt, nach vorne zu denken – auch in schwierigen Zeiten. Wer jetzt investiert, ist vorne, wenn es wieder aufwärtsgeht. Stillstand war noch nie eine Option. Natürlich braucht es Augenmaß, aber Mut und Zuversicht waren schon immer die Stärken unserer Betriebe.

Wie können wir verhindern, dass Kärnten durch die Koralmbahn nur zur „Durchfahrtsstation“ wird?

Es liegt jetzt an uns, unsere Chancen aktiv zu nutzen. Die Bahn ist da – jetzt müssen wir nachziehen: mit dem Ausbau von Fürnitz, dem Verladebahnhof Kühnsdorf und einer funktionierenden Gütertrasse im Zentralraum zwischen Klagenfurt und Villach. Wenn wir Wertschöpfung an die Schiene bringen, dann bleibt Kärnten nicht Durchfahrtsstation, sondern wird auch Standort.

Woran machen Sie den mangelnden Respekt gegenüber Arbeitgebern fest?

Daran, dass Leistung oft als selbstverständlich gilt – und Probleme sofort den Arbeitgebern zugeschrieben werden. Unternehmer tragen Verantwortung, schaffen Arbeitsplätze und finanzieren das System. Das wird zu selten gesehen. Ohne Arbeitgeber gäbe es keine Arbeit.

Wie können wir das Unternehmertum wieder attraktiver für junge Menschen machen?

Wir müssen aufzeigen, was es wirklich bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Freiheit, Gestaltungsspielraum und Verantwortung. Und wir müssen Hürden abbauen. Wer ein Unternehmen gründen will, braucht Unterstützung statt zusätzlicher Formulare.

Wie stärken wir das Bewusstsein für die Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern?

Indem wir wieder stärker über Leistung sprechen und klarmachen, dass Wohlstand nur gemeinsam entsteht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind keine Gegensätze, sondern Partner.

Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen: Was muss sich geändert haben?

Weniger Bürokratie, mehr Fachkräfte und schnellere Entscheidungen. Wenn wir das erreichen, werden wir nicht mehr über Probleme, sondern über Wachstum reden.

Welche Hausaufgabe geben Sie der Landesregierung mit?