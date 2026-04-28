Weitere Kärntner Gemeinde kämpft mit Trinkwasserknappheit

Immer mehr Kärntner Gemeinden kämpfen wegen der anhaltenden Trockenheit mit Wasserknappheit – nun meldet auch Griffen Engpässe und erlässt strenge Regeln für den Umgang mit Trinkwasser.

In den letzten Tagen und Wochen häufen sich die Meldungen aus Kärntner Gemeinden, die mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Nach massiven Trinkwasserengpässen in Launsdorf (Bezirk St. Veit) wurde dort etwa vor Kurzem eine intensive Ursachenforschung eingeleitet, da großflächige Entnahmen vermutet werden. Und auch in Fresach (Bezirk Villach-Land) ist die Lage kritisch. Die Wasserversorgung bereitet der Gemeinde aktuell große Probleme und man hat sich auf die Suche nach einem möglichen Wasserleck im Hochbehälter begeben. Am 28. April reagierte die nächste Kärntner Gemeinde auf die anhaltende Trockenheit.

Engpässe bei Trinkwasserversorgung in Griffen

Wie die Gemeinde Griffen (Bezirk Völkermarkt) in den sozialen Medien und auf der Gemeindehomepage informiert, sind die Füllstände der Hochbehälter aufgrund der anhaltenden Trockenheit kontinuierlich zurückgegangen, während der Verbrauch stark ansteigt. „Dies führt zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung!“, betont die Gemeinde. Darum appellieren die Verantwortlichen an alle Haushalte, sorgsam mit dem Trinkwasser umzugehen, außerdem wurden Verbote erlassen.

Diese Aktivitäten sind in Griffen bis auf Widerruf untersagt: das Befüllen von Schwimmbecken, -bädern und Pools jeglicher Art

das Bewässern von Rasenflächen, Grünanlagen, Hecken und Bäumen

das Waschen von Kraftfahrzeugen und Verkehrsflächen

das Verdünnen von Gülle

Eindringlicher Appell

Die strengen Maßnahmen sind laut Angaben der Gemeinde notwendig, um die ausreichende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser sowie die Löschwasserversorgung weiterhin sicherzustellen. „Wir ersuchen alle Bürgerinnen und Bürger eindringlich, diese Vorgaben einzuhalten und bewusst mit Wasser umzugehen“, so die Marktgemeinde Griffen abschließend.