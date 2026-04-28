Unterkärnten trauert um langjährige Wirtin

Viele Jahre lang führte Johanna Cevzar gemeinsam mit ihrem bereits vor einigen Jahren verstorbenen Ehemann Ferdinand den Weberwirt in der Gemeinde St. Gertraud im Lavanttal. Dort hatte sie Gasthaus und Landwirtschaft bis zu ihrem Pensionsantritt fest im Griff. Nun hat die ehemalige Wirtin ihre Augen für immer geschlossen. Sie verstarb am 25. April im 91. Lebensjahr. Johanna Cevzar hinterlässt zwei Töchter, zwei Enkelkinder sowie einen Bruder und eine Schwester. Am Mittwoch, den 29. April, findet in der Christopheruskapelle Weberwirt in Obergösel ein Beten für die Verstorbene statt. Die Verabschiedung folgt am Donnerstag, den 30. April, um 15 Uhr nach der Trauerfeier in der Verabschiedungshalle der Bestattung Kos in Wolfsberg.