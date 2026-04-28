Diese jungen Kärntner sind Experten in Erster Hilfe

Rund 100 Schülerinnen und Schüler stellten beim Landesjugendbewerb in Kühnsdorf ihr Können unter Beweis. Drei Kärntner Schulen sicherten sich die Titel und dürfen zum Erste-Hilfe-Bundesbewerb reisen.

Beim Landesjugendbewerb des Jugendrotkreuzes in Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) am 28. April haben rund 100 Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll gezeigt, wie gut sie auf Notfälle vorbereitet sind. Am Ende setzten sich die HTL Villach, das Bundesgymnasium Tanzenberg und die Mittelschule St. Jakob durch und holten sich die Landesmeistertitel in Erster Hilfe.

Siegerteams reisen zu Bundesbewerb

Die Siegerteams überzeugten in zwei Kategorien: In der „EXPERT“-Wertung (16 Stunden Erste-Hilfe-Ausbildung) gewannen die Teams „Gesundheitsrisiko“ (HTL Villach) und „Herzschlagheldinnen“ (BG Tanzenberg). In der „BASIC“-Kategorie (8 Stunden Kurs) setzte sich das Team „EH-Avengers“ der MS St. Jakob durch. Damit vertreten sie Kärnten beim Bundesbewerb am Maltschacher See Anfang Juni.

©Rotes Kreuz/Damir Bijedic Das Team „Gesundheitsrisiko“ von der HTL Villach und … ©Rotes Kreuz/Damir Bijedic … das Team „Herzschlagheldinnen“ des BG Tanzenberg holten sich den Landesmeistertitel in der Kategorei „EXPERT“.

Realistische Notfälle als Herausforderung

Beim Bewerb mussten die Jugendlichen ihr Können an sechs Praxis- und zwei Theoriestationen unter Beweis stellen. Die Szenarien reichten von Herzinfarkt über Stromunfälle bis hin zu Ertrinkungsnotfällen. Besonders realitätsnah wurde es durch täuschend echte „Verletzungen“, die glücklicherweise nur geschminkt waren.

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„Ihr seid perfekte Ersthelferinnen und Ersthelfer“

Landeshauptmann Daniel Fellner, der in der Vergangenheit selbst beim Roten Kreuz aktiv war und die Siegerehrung übernahm, zeigte sich vom Können der jungen Helfer beeindruckt: „Die Leistungen, die ihr heute gezeigt habt, sind wirklich unglaublich – ihr seid perfekte Ersthelferinnen und Ersthelfer.“ Auch Kärntens Rotkreuz-Präsident Martin Pirz betonte die Bedeutung solcher Bewerbe für junge Menschen: „Sie lernen, aufmerksam hinzusehen, wenn Menschen Hilfe benötigen, Verantwortung zu übernehmen und werden so zu wichtigen Botschafterinnen und Botschaftern der humanitären Werte der Rotkreuz-Bewegung.“

©Rotes Kreuz/Damir Bijedic Die „EH Avengers“ aus der MS St. Jakob holten sich den Sieg in der Kategorie „Lebensretter BASIC“.

„Unschätzbarer Mehrwert für die Gesellschaft“

Insgesamt nahmen 20 Teams aus 15 Schulen teil, ausgebildet von rund 240 Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten in Kärnten. Für Herbert Torta, Landesleiter des Jugendrotkreuzes in Kärnten, ist klar: „Wir geben den jungen Menschen das Gefühl, wie schön es sein kann, anderen zu helfen. So werden aus diesen jungen Menschen potenzielle Lebensretterinnen und Lebensretter, ein unschätzbarer Mehrwert für unsere Gesellschaft.“

Diese Schulen waren in der Kategorie „BASIC“ dabei: BG Mössinger (K)

BG Tanzenberg (KL)

MS Auen (VI)

MS St. Jakob (VL)

MS de La Tour Treffen (VL)

MS Kühnsdorf (VK)

BZ Eisenkappl (VK)

AAG Völkermarkt (VK)

MS Weitensfeld (SV)

MS Bad St. Leonhard (WO)