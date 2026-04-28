Gericht entschied: Das dürfen die Grünen nun nicht mehr sagen

Im Streit um die umstrittene Villa der Unternehmerfamilie Tilly am Wörthersee hat ein Gericht nun erstmals entschieden und den Kärntner Grünen vorläufig Grenzen gesetzt – und zwar mittels einstweiliger Verfügung.

Der Konflikt rund um die Villa Tilly am Wörthersee schwelt schon seit Jahren. Das Gebäude wurde bereits vor fast 20 Jahren im Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet Walterskirchen in der Gemeinde Krumpendorf errichtet, und bis heute ist nicht endgültig geklärt, ob es bestehen bleiben darf. Darum läuft nach wie vor ein Verfahren auf Gemeindeebene in Krumpendorf. Doch nicht nur mit der Gemeinde liegen die Tillys im Clinch, vor einigen Wochen entbrannte ein Rechtsstreit zwischen der Holzindustriellen-Familie und den Kärntner Grünen. In dieser Causa wurde nun am 28. April am Landesgericht Klagenfurt verhandelt.

Einstweilige Verfügung gegen Grüne erlassen

Im Mittelpunkt steht eine Petition der Grünen, in der sie dem Bau negative Folgen für das Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Walterskirchen zuschreiben. Die Familie Tilly ging dagegen juristisch vor und argumentierte, die Vorwürfe seien unzutreffend und würden ihrem Ruf schaden. Das Gericht folgte dieser Argumentation Medienberichten zufolge in wesentlichen Punkten und erließ eine einstweilige Verfügung gegen die Grünen: Demnach dürfen diese vorerst nicht mehr behaupten, dass durch die Villa Tier- und Pflanzenarten verschwunden seien oder dass aus wirtschaftlichen Gründen Bäume gefällt worden seien. Auch Aussagen über aktuelle Umweltschäden wurden untersagt.

Grüne wollen Entscheidung nicht akzeptieren

Die Grünen zeigen sich von der Entscheidung unbeeindruckt und kündigen rechtliche Schritte an. Landessprecherin Olga Voglauer erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme an den ORF, dass sie die Gerichtsentscheidung nicht akzeptieren wolle. Sie argumentiert, die Aussagen der Grünen würden sich auf vorhandene Gutachten und behördliche Unterlagen stützen.