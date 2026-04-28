Regen und Wolken kommen am Mittwoch nach Kärnten

In Kärnten kommt am Mittwoch der Regen, den wohl schon viele sehnsüchtig erwarten. Doch bereits am Nachmittag lockert es wieder auf.

Der Mittwoch beginnt in weiten Teilen Kärntens überwiegend bewölkt, laut Prognosen der GeoSphere Austria ist am Vormittag auch mit einigem Regen zu rechnen. Doch schon am Nachmittag sind nur mehr im Bergland Niederschläge zu erwarten, von Nordosten her breitet sich dann Sonnenschein über das Land aus. Aber es wird frisch: Kühler Nordwind bringt Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad nach Kärnten.