Blumenolympiade startet wieder: Wer hat den schönsten Garten?

In Hermagor wird es bald wieder blumig bunt: Die Stadtgemeinde lädt auch heuer zur beliebten Blumenolympiade ein und ruft Hobbygärtner sowie Betriebe zur Teilnahme auf.

Insgesamt sieben Kategorien stehen bei der Blumenolympiade in Hermagor zur Auswahl – bewertet wird auf Gemeinde-, Regional- und Landesebene. Die besten Teilnehmer dürfen sich bei der feierlichen Schlussveranstaltung Mitte September über Auszeichnungen freuen und ihre Projekte einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Nachwuchs besonders willkommen

Ein besonderes Augenmerk liegt auch heuer wieder auf jungen Teilnehmern: Beim Bewerb „Kind und Garten“ können Nachwuchsgärtner ihre Beete, Hochbeete, Kräutergärten oder Blumenkästen präsentieren. Ziel ist es, schon früh die Freude an Natur und Gestaltung zu fördern. Die schönsten Projekte werden nicht nur prämiert, sondern auch medial und auf der Homepage der Blumenolympiade vorgestellt.