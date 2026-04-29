Frontalcrash in unübersichtlicher Kurve: Drei Verletzte

In einer unübersichtlichen Kurve der Urtler Gemeindestraße im Bezirk St. Veit an der Glan kam es am Dienstag zu einem Frontalzusammenstoß. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, die Rettung und die Polizei.

Die beiden Lenker – ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen – fuhren in eine unübersichtliche Kurve der Urtler Gemeindestraße ein. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß.

Drei Verletzte nach Kollision

„Durch den Verkehrsunfall wurde der 39-jährige Lenker und sein am Beifahrersitz befindlicher 14-jähriger Sohn vermutlich leicht verletzt“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Althofen. Ebenso der 24-jährige Beifahrer des zweitbeteiligten Lenkers. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Friesach eingeliefert. Im Einsatz stand außerdem die Freiwillige Feuerwehr Guttaring.