Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Abbiegemanöver im Ortsgebiet von Völkermarkt endete am Dienstagabend in einem Verkehrsunfall. Im Einsatz standen die Polizei, die Rettung sowie die Freiwillige Feuerwehr.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Völkermarkt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Völkermarkt.

Ein 67-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Dienstagabend von der Packer Straße (B70) nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abzubiegen. „Im Zuge dessen dürfte der Mann den entgegenkommenden 59-jährigen Motorradlenker übersehen haben“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Völkermarkt. Es kam zur Kollision.

Motorradfahrer schwer verletzt

Der Biker zog sich bei dem Verkehrsunfall vermutlich schwere Verletzungen zu. „Er wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, stellen die Polizisten fest. Der 67-jährige blieb unverletzt.