Mann schläft beim Kochen ein: Feuerwehreinsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in der Nacht auf Mittwoch im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein 45-jähriger Mann stellte einen Kochtopf auf seinen Herd und dürfte anschließend eingeschlafen sein.

Angebrannte Speisen riefen in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan.

Angebrannte Speisen riefen in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan.

Der 45-jährige Mann wollte kurz vor Mitternacht einen Kochtopf auf seinem Herd erhitzen. „In der Folge dürfte er eingeschlafen sein“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Althofen. Eine Nachbarin hörte den Rauchmelder und alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert

„Nach mehrfachem Klopfen öffnete der Wohnungsbesitzer die Tür. Diese war bereits verraucht, woraufhin ein Atemschutztrupp sofort zur Erkundung vorging“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Althofen, welche gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Guttaring im Einsatz stand. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 06:52 Uhr aktualisiert