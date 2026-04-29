Falls es ernst wird: Kampfjets in Klagenfurt stationiert

Ende April und Anfang Mai kommen die Eurofighter wieder nach Klagenfurt. Sie sollen unter anderem den österreichischen Luftraum überwachen.

Vom 30. April bis 4. Mai 2026 und vom 13. Mai bis 18. Mai 2026 findet man die Eurofighter der Luftstreitkräfte erneut in Klagenfurt. Insgesamt drei von ihnen landen zum Zweck der aktiven Überwachung des österreichischen Luftraums am Flughafen Klagenfurt. Neben dem Übungscharakter dient die Verlegung auch weiterhin der Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.

Wann starten die Kampfjets?

Starten werden die Eurofighter nur für „Priorität Alpha“-Einsätze. Diese sind erforderlich, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder, wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge werden keine stattfinden.