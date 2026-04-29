Trotz Regen: In Kärnten bleibt es weiter viel zu trocken

Kein Aufatmen in Kärnten: Zwar prägten Regenschauer in den vergangenen Stunden das Wettergeschehen, diese hätten aber bei Weitem nicht gereicht, um das Niederschlagsdefizit auszugleichen.

Ausnahmsweise sorgten Regentropfen am Dienstag für freudige Gesichter. Der Grund: In Kärnten herrscht derzeit extreme Trockenheit. Erste Gemeinden riefen sogar schon zum Wassersparen auf. Indes läuft im Lesachtal nach wie vor die Glutnesterbekämpfung nach einem großflächigen Waldbrand. „In dieser Region sind in den vergangenen 24 Stunden zirka zehn Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, in den kommenden Stunden dürften noch drei bis fünf Liter pro Quadratmeter hinzu kommen“, erklärt ein Meteorologe der Geosphere Austria gegenüber 5 Minuten. Dann sorgt ein zunehmender Hochdruckeinfluss aber erneut für sehr sonniges Wetter – und verschärft damit die Trockenheitssituation wieder.

Sonnenschein und bis zu 26 Grad

„Es gibt ein riesiges Niederschlagsdefizit in Kärnten. Die Regenschauer der vergangenen Stunden konnten das nicht mal annähernd ausgleichen“, stellt der Fachmann fest. Gleichzeitig setzt sich das warme Wetter fort. Bis spätestens Sonntag erreichen die Tageshöchstwerte wieder 21 bis 26 Grad. Üblicherweise liegen die Temperaturen Ende April bei etwa 20 Grad. „Der Trend geht hier – bedingt durch den Klimawandel – eindeutig nach oben“, so der Meteorologe. Von einem Temperaturrekord kann man heuer aber nicht sprechen. Tatsächlich haben im Jahr 2024 mehrere Wetterstationen der Geosphere Austria über 30 Grad verzeichnet – so zum Beispiel in Villach und Dellach im Drautal.

Hoffen auf die Eisheiligen

Ob mit den sogenannten Eisheiligen (zwischen dem 11. und dem 15. Mai 2026) wieder ein Kälteeinbruch kommt, kann aus heutiger Sicht noch nicht gesagt werden. „Es wäre aber nicht untypisch“, so der Experte abschließend.