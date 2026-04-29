Waldbrand im Lesachtal: Ermittler prüfen mögliche Ursache

Könnte der großflächige Waldbrand im Lesachtal direkt oder indirekt von Menschen verursacht worden sein? Genau das prüfen nun die Brandursachenermittler der Polizei und des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes.

Westlich der Ortschaft Xaveriberg in der Gemeinde Lesachtal ist in der Nacht auf Freitag, den 24. April 2025, ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Wie berichtet, sind 110 Hektar land- und forstwirtschaftlichen Fläche betroffen. Inzwischen liegt der Einsatzschwerpunkt auf der Glutnesterbekämpfung. Dafür stehen pro Tag etwa 250 bis 300 Kräfte im Einsatz.

©FF Tröpolach Zu sehen: Florianis bei der Glutnesterbekämpfung.

Mensch als Auslöser?

Auch die Brandursachenermittlung ist bereits angelaufen. Diese wird vom zuständigen Bezirksbrandermittler der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Kärnten und der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes geführt. Wie nun aus Medienberichten hervorgeht, dürfte das Feuer wohl direkt oder indirekt von Menschen verursacht worden sein. Wenige Tage zuvor sollen nämlich Waldarbeiter in dem Gebiet tätig gewesen sein.

Ermittlungen dauern an

Erste polizeiliche Einvernahmen seien laut der Kleinen Zeitung bereits erfolgt. Auf Nachfrage von 5 Minuten hält sich Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, aber bedeckt. „Das können wir derzeit noch nicht bestätigen. Die Brandursachenermittlung ist noch im Gange.“