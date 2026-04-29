Kärntens Sommerbergbahnen starten am 1. Mai in die Saison

„Die Sommersaison bei den Kärntner Seilbahnen beginnt traditionell früh und dauert bis zum 1. November“, erklärt Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Kärnten. Den Anfang machen die Petzen und der Weissensee; am 14. Mai folgt das Dreiländereck mit einem Eröffnungsfest. In Summe sind 14 Seilbahnunternehmen im Sommerbetrieb aktiv. Damit positioniert sich die Branche klar als Ganzjahres-Tourismusmotor. So zum Beispiel sind die Almbahn am Katschberg oder die Gartnerkofelbahn am Nassfeld. Die Kanzelbahn auf der Gerlitzen Alpe wird heuer – wie berichtet – durch die Moser- und Pöllingerbahn ersetzt. Mehr dazu unter: Eine letzte Fahrt mit der Gipfelbahn.

©WKK / Helge Bauer Am Foto: Josef Bogensperger jun., Günther Novak und Markus Ramsbacher bei der Pressekonferenz (v.l.)

Kärntner Bergbahnen werden zum Ganzjahres-Erlebnis

„Dadurch bauen wir die Rolle der Kärntner Seilbahnwirtschaft als buchungs-entscheidenden Ganzjahresanbieter von Skierlebnis ebenso wie Bergerlebnis systematisch weiter aus“, so Markus Ramsbacher, Landessprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Auch Mountainbiken sei inzwischen eine wichtige Erlebnisattraktion. „Auf der Petzen werden die Trails im Tal beim Quellenlift (Schlepplift-Bergauftransport für Biker und Bike) mit 1. Mai in Betrieb sein“, betont Hubert Ramskogler, Sprecher der Flow Trails Kärnten und Berater der Geschäftsführung der Petzen Bergbahnen. Die fünf Bike-Berge – hinzu kommen noch das Nassfeld, die Turracher Höhe, Bad Kleinkirchheim und Weissensee – erfüllen gemeinsame Qualitätsstandards. Nach oben gelangen Biker samt Ausrüstung bequem mit Kabinenbahn, Sessellift oder Schlepplift. Für die Abfahrt stehen abwechslungsreiche Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgrade bereit.

©WKK / Helge Bauer | Am Foto: Markus Ramsbacher, Landessprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen ©WKK / Helge Bauer | Am Foto: Josef Bogensperger jun., Obmann der Fachgruppe der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Kärnten ©WKK / Helge Bauer | Am Foto: Günther Novak, Beirat der Ankogel Bergbahnen

Neuigkeiten gibt es vom Ankogel

Seit der Übernahme durch eine neue Eigentümergesellschaft im Mai 2025 wird das Gebiet schrittweise weiterentwickelt – und das bei laufendem Betrieb. ,“Ein erster Schritt ist die deutlich verlängerte Sommersaison die heuer vom 23. Mai bis 31. Oktober 2026 dauert. Parallel dazu wird daran gearbeitet, das hochalpine Bergerlebnis noch attraktiver zu gestalten […]“, erklärt Günther Novak, Beirat der Ankogel Bergbahnen und Bürgermeister von Mallnitz.

Saisonzeiten der Kärntner Sommerbergbahnen (vorbehaltlich Änderungen): Weissensee: 1. Mai bis 26. Oktober 2026

Petzen: 1. Mai bis 1. November 2026

Dreilandereck: 14. Mai bis 27. September 2026

Bad Kleinkirchheim: 22. Mai bis 1. November 2026

Katschberg: 23. Mai bis 31. Oktober 2026

Nassfeld: 23. Mai bis 1. November 2026

Ankogel: 23. Mai bis 31. Oktober 2026

Gerlitzen Alpe: 30. Mai bis 27. September 2026

Kreuzeck: 2. Juni bis 20. September 2026

Turracher Höhe: 4. Juni bis 1. November 2026

Heiligenblut: 4. Juni bis 28. September 2026

Klippitztörl: 4. Juni bis 27. September 2026

Goldeck: 11. Juni bis 4. Oktober 2026

Mölltaler Gletscher: 19. Juni bis 13. September 2026