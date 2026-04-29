Sitzplatz-Streit im Zug: Mann wird von Polizei hinausbegleitet

Ein Streit um einen Sitzplatz in einem ÖBB-Zug eskalierte. Polizeibeamte eskortierten Gustav S. schließlich aus dem Zug. Der Fall beschäftigt inzwischen das Gericht und wird auch in der Sendung „Schauplatz Gericht“ aufgearbeitet.

Eine Zugfahrt von Villach nach Wien nahm für Gustav S. ein unerwartetes Ende. Er setzte sich auf einen vermeintlich freien Sitzplatz. In Klagenfurt stellte sich jedoch heraus, dass eine Reisende dafür eine Reservierung hatte. Dennoch blieb S. sitzen, da der Platz nicht als reserviert gekennzeichnet war. Die Situation eskalierte. Letztendlich wurde der Passagier von drei Polizeibeamten aus dem Zug eskortiert. Und damit nicht genug.

Vorwurf der Ordnungsstörung

S. muss sich auch vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, die öffentliche Ordnung gestört zu haben – es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Der Fall wird am Donnerstag, dem 30. April 2026, auch in der Sendung „Schauplatz Gericht“ gezeigt. Die Ausstrahlung erfolgt um 21.05 Uhr auf ORF 2 sowie auf ORF ON.