Land Kärnten stellt wichtiges Service vorerst ein

Mit 1. Mai gibt es auf der Website des Lawinenwarndienstes Kärnten vorerst keine täglichen Updates zur Schnee- und Lawinenlage mehr. Das Service wird über die Sommermonate vorübergehend eingestellt.

Sich in den Wintermonaten vor einer Tour zu vergewissern und sich einen aktuellen Überblick über die Schnee- und -Lawinensituation zu verschaffen, kann Leben retten, Einsätze und damit unweigerlich verbundene Kosten reduzieren. „Es ist einerseits ein Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung, andererseits aber auch ein Beitrag zur Unterstützung und Entlastung aller Einsatzkräfte“, weiß Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) als zuständiger Katastrophenschutzreferent.

Service wird vorübergehend eingestellt

Am kommenden Freitag stellt das Land Kärnten den täglichen Bericht zur Lawinensituation dennoch vorübergehend ein – zumindest bis zur nächsten Wintersaison. Währenddessen pausiert die Homepage www.lawinenwarndienst.at. „Dieses tägliche Service des Landes zur Lawinensituation in den Kärntner Bergen wird von Profis erstellt, damit Freizeitsportlerinnen und -sportler gut geplant ins Wintervergnügen auf tief verschneiten Hängen starten können“, so Fellner.

Appell der Lawinenexperten

Zum Saisonende richten auch Lawinenwarner des Landes, Leonardo Zoltan und Florian Steiner, ihren Dank an jene, welche sie mit wertvollen Rückmeldungen aus dem Gelände versorgt haben. Zudem appellieren sie zu Vorsicht, denn auch wenn der Winter zu Ende gegangen ist, in den Bergen liegt nach wie vor Schnee. Darum bieten Steiner und Zoltan weiterhin Informationen zur Schnee- und Lawinensituation im Blog auf der Seite des Lawinenwarndienstes Kärnten an – insbesondere bei lawinenrelevanten Niederschlagsereignissen.