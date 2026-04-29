Kahlschlag im Netz? Kärnten-Werbung baut Portal für eine Viertelmillion

Die Kärntner Tourismuslandschaft steht vor einem kompletten Umschwung. Aus aktuell 125 Organisationen sollen im Zuge der Tourismusreform zehn kompakte Einheiten geschmiedet werden. Mittendrin: Die Kärnten Werbung, die ab dem 1. Januar 2027 zur mächtigen Schaltzentrale aufsteigt. Finanziert wird der Umbau unter anderem durch eine Erhöhung der Tourismusabgabe auf bis zu 4,50 Euro. „Wir bündeln unsere Kräfte dort, wo sie die größte Wirkung entfalten – in der Marktbearbeitung, in der digitalen Sichtbarkeit und in der Unterstützung der Betriebe“, rechtfertigt Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner den neuen Kurs.

Digitale Drehscheibe für eine Viertelmillion

Das wohl ambitionierteste, direkt sichtbarste Projekt der Reform ist die neue Website der Kärnten Werbung. Zehn eigenständige Regions-Websites müssen sterben und werden umgeleitet, um Platz für das „Superportal“ zu machen. Die Kosten für diese digitale Zusammenführung belaufen sich laut Nachfrage von 5 Minuten auf rund 250.000 Euro. Ehrenbrandtner verteidigt die Summe als wirtschaftliche Notwendigkeit. Eine isolierte Erneuerung der veralteten Regional-Seiten hätte pro Region zwischen 50.000 und 100.000 Euro verschlungen. Dennoch bleibt ein Beigeschmack: Kritiker befürchten einen digitalen Kahlschlag, bei dem die individuelle Identität der Tourismusregionen dem Einheitslook geopfert wird. Das Ziel ist jedoch ambitioniert: Die Reichweite soll von derzeit 4 Millionen auf 10 Millionen Besucher bis zum Jahr 2030 katapultiert werden.

Offensive am Weltmarkt: Kärnten als „Gesamterlebnis“

Abseits der digitalen Infrastruktur rückt die internationale Verkaufsförderung in das Zentrum der neuen Aufgaben. Die Kärnten Werbung agiert künftig als landesweite Schnittstelle zu Reiseveranstaltern, Airlines und Buchungsplattformen. Ziel ist es, die Marke Kärnten global sichtbarer zu machen und neue Gästeschichten zu gewinnen – insbesondere für die Nebensaison. „Dabei verstehen wir uns als zentrale Drehscheibe für das gemeinsame Wirken“, betont Ehrenbrandtner. Ein Schritt, der laut Branchenkennern längst überfällig ist: Kritiker merken an, dass die Kärnten Werbung diesen aktiven Verkauf eigentlich schon in den vergangenen Jahren hätte forcieren müssen, statt sich auf das Marketing zu beschränken.

75.000 Euro für den neuen Verkaufs-Chef

Dass man den Worten nun Taten folgen lassen will, untermauert eine aktuelle Personalsuche der Kärnten Werbung. Für den Standort Klagenfurt wird per sofort eine Teamleitung Verkaufsförderung (m/w/d) gesucht, um ein neues Team von vier bis sechs Personen aufzubauen. Die Aufgabe: Direkte Geschäftsbeziehungen zu internationalen Reiseveranstaltern und Airlines schmieden, um messbare Buchungserfolge für Kärntner Betriebe zu erzielen. Für diese strategische Schlüsselrolle ist ein Jahresbruttogehalt ab ca. 75.000 Euro vorgesehen. Bewerbungen für diesen Posten werden bereits entgegengenommen.

Service-Offensive: Werkzeuge für den Wettbewerb

Parallel zum strukturellen Umbau wird die Kärnten Werbung zum Dienstleister für die heimischen Betriebe. Unter dem Dach der Tourismusakademie soll das Know-how-Angebot massiv ausgebaut werden. Das Versprechen: „Konkrete Werkzeuge und Unterstützung bieten – von der Markterschließung bis zur digitalen Sichtbarkeit“. Trotz der Befürchtung teurer Doppelgleisigkeiten bei Themen wie der Nachfolgebörse oder Betriebsübergaben betont Ehrenbrandtner die enge Partnerschaft mit der Wirtschaftskammer Kärnten, die zudem als Gesellschafter fungiert. Auf kritische Nachfrage von 5 Minuten stellte er klar: „Wir sind da in sehr enger Abstimmung mit der Wirtschaftskammer und die Wirtschaftskammer ist teilweise auch Partner. Also wir machen das teilweise auch gemeinsam.“ Man prüfe genau, welche Angebote es durch die Kammer, das WIFI oder die ÖHV bereits gebe, um gezielt dort zu ergänzen, wo ein konkreter Nutzen für die Betriebe fehle.