Waldbrand im Lesachtal: Drohnen im Kampf gegen haufenweise Glutnester

Nach dem großflächigen Waldbrand westlich der Ortschaft Xaveriberg in der Gemeinde Lesachtal hat sich der Einsatzschwerpunkt mittlerweile auf die intensive Bekämpfung von Glutnestern verlagert. Das Feuer, das in der Nacht auf Freitag ausbrach, verwüstete eine rund 110 Hektar große land- und forstwirtschaftliche Fläche. Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, stehen täglich zwischen 250 und 300 Einsatzkräfte im betroffenen Gebiet bereit.

©F-KAT-Bereitschaft 5

Glutnester ausgraben und löschen

Am Mittwoch erfuhren die laufenden Nachlöscharbeiten durch einsetzende Regenschauer eine zusätzliche, natürliche Unterstützung, was zu einer merklichen Entspannung der Gesamtsituation führte. Dennoch blieb der personelle Aufwand hoch. „Am Mittwoch waren zwölf Feuerwehren aus dem Bezirk Hermagor und die F-KAT-Bereitschaft 5 aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg mit insgesamt 150 Feuerwehrleuten (davon 54 von der F-KAT-Bereitschaft 5) im Einsatz, um unter anderem die Glutnester auf dem 110 Hektar großen Gelände auszugraben und abzulöschen“, heißt es vom Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor. Ein wesentliches Hilfsmittel bei der Detektion versteckter Brandherde ist eine moderne Feuerwehr-Drohne, die erst vor wenigen Monaten im Rahmen eines EU-Projektes an die Feuerwehren in Südkärnten übergeben wurde. Dank einer integrierten Wärmebildkamera lassen sich Glutnester präzise aus der Luft lokalisieren und die gewonnenen Daten direkt an die Einheiten am Boden weitergeben.

©F-KAT-Bereitschaft 5

Hubschrauber konnten nicht starten

Während die widrige Witterung die Hubschrauber am Mittwochvormittag noch am Boden hielt, konnten zwei Maschinen des Bundesheeres sowie ein Polizeihubschrauber am Nachmittag wieder aufsteigen. Ihr Einsatz konzentriert sich vor allem auf jene Steilflächen und Bereiche, die für die Bodenmannschaften nicht zugänglich sind. Die koordinierten Löscharbeiten durch die Feuerwehren des Bezirks Hermagor werden am Donnerstag fortgesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 16:07 Uhr aktualisiert