Mit 90 Jahren verstorben: Kärnten trauert um eine langjährige Gastwirtin

Das Lavanttal verliert eine bekannte Persönlichkeit des regionalen Gastgewerbes. Johanna Cevzar, geborene Ruß, verstarb am 25. April im Alter von 90 Jahren. Die gebürtige Maildorferin kam bereits im Jahr 1955 zum Weberwirt nach Obergösel, wo sie drei Jahre später heiratete und über Jahrzehnte hinweg zur Seele des Hauses wurde.

Leben für die Gastfreundschaft

Ihr Leben war fast ausschließlich der Arbeit und der Gastfreundschaft gewidmet. Erholung fand die engagierte Wirtin kaum – lediglich die traditionellen, jährlichen „Gastwirtefahrten“ boten kurze Auszeiten, die sie zu Zielen zwischen Prag und Südtirol führten, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Nach einem arbeitsreichen Leben fand sie seit 2021 im Heim des Sozialhilfeverbands Wolfsberg ein neues Zuhause, wo sie bis zu ihrem Tod friedlich lebte.

Verabschiedung am Donnerstag

Johanna Cevzar hinterlässt ihre Kinder, zwei Enkelkinder sowie zwei Geschwister. Die Gemeinschaft kommt am Vorabend der Beisetzung, dem 29. April, um 19 Uhr in der Christopheruskapelle Weberwirt in Obergösel zum Gebet zusammen. Die offizielle Verabschiedung findet am Folgetag um 15 Uhr in der Verabschiedungshalle der Bestattung Kos in Wolfsberg statt.