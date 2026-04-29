40.000 Kärntner als Bank-Besitzer: Wie viel Genossenschaft steckt noch drin?

Im Klagenfurt Seepark Hotel herrschte heute bei der Vorstellung der Raiffeisen Landesbank (RLB) Jahresbilanz Pressekonferenz eine Atmosphäre des Umbruchs. Da die „alte“ Landeszentrale am Ring unmittelbar vor dem Abriss steht, wichen die Vorstände in dieses Ausweichquartier aus, um ihre Bilanz für das Jahr 2025 zu präsentieren. Doch hinter den nackten Zahlen von Bilanzsummen und Kernkapitalquoten stand eine weit fundamentalere Frage im Raum: Wie viel echtes „Mitglied“ steckt in Zeiten von 60-Millionen-Euro-Neubauten und digitaler Transformation noch in der Genossenschafts-Bank?

Echtes Mitspracherecht oder geschicktes Marketing?

Mit rund 40.000 Mitgliedern in Kärnten – Menschen, denen ihre Bank offiziell gehört – pocht das Institut auf eine tief verwurzelte regionale Identität. „Diese 40.000 Menschen sind die Eigentümer der Genossenschaften“, betonte Vorstandsdirektor Georg Messner und verwies auf die demokratischen Strukturen, in denen Vorstände und Aufsichtsräte direkt aus diesem lokalen Kreis rekrutiert werden. In den jährlichen Generalversammlungen könne demnach „jeder mitreden, schauen, Einblick nehmen in die Bücher der Bank“. Doch wie weit reicht dieses Mitspracherecht im Alltag? Georg Messner skizzierte die Rolle der Mitglieder als tragende Säule, die weit über eine bloße Kundenbeziehung hinausgeht: „Menschen aus der Region tun sich zusammen, organisieren eine Genossenschaft und prägen und verstärken die Entwicklung der Genossenschaft gemeinsam vor Ort“. In einer Zeit, in der das Bankwesen oft als abstrakt und fern wahrgenommen wird, setzt Raiffeisen auf diese lokale Verankerung als Korrektiv. „Dass diese Entscheidungen demokratisch getroffen werden, dass diese Entscheidungen sehr transparent getroffen werden“, sei laut Georg Messner das Fundament, auf dem das Vertrauen der Kärntner wachse.

Genossenschaftlicher Bonus oder Markt-Realität?

Im Rahmen der Pressekonferenz tauchte die brisante Frage auf, ob Raiffeisen als Genossenschaftsbank nicht gerade in Zeiten hoher Inflation die Gebühren für Kontoführung und andere Dienstleistungen senken müsste, um den eigenen Werten gerecht zu werden. Wenn man den genossenschaftlichen Gedanken wirklich ernst nimmt, müssten dann nicht die 40.000 Miteigentümer oder auch die Kunden unmittelbar finanziell entlastet werden? Georg Messner reagierte auf diesen Einwand differenziert, aber bestimmt: Die Gebühren für Kontoführung seien Marktpreise, bei denen man nicht willkürlich zwischen Mitgliedern und Kunden unterscheiden könne, da man allen gegenüber gleichermaßen fair bleiben müsse. Der eigentliche Vorteil der Mitgliedschaft liege nicht in Rabatten auf Einzelprodukte, sondern darin, dass die Bank ihren Mitgliedern gehöre und Gewinne in der Region verbleiben. Gert Spanz, Vorstandsdirektor (verantwortlich für Risiko- & Banksteuerung sowie Compliance), betonte ergänzend, dass man als Genossenschaft kein Kapital an der Börse aufnehmen könne und daher darauf angewiesen sei, Substanz aus der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit zu generieren. Laut Spanz verbleiben rund 99,5 Prozent der Gewinne in der Bank. Dieses einbehaltene Kapital diene in wirtschaftlich volatilen Zeiten als massiver Schutzschild für die Einlagen der Sparer und ermögliche erst die Vergabe neuer Kredite für die Region. Letztlich wurde durch die Ausführungen deutlich, dass für den Vorstand der genossenschaftliche „Bonus“ eher in der langfristigen Stabilität und der regionalen Unterstützung von Vereinen und Blaulichtorganisationen liegt als in einer kurzfristigen Gebührensenkung.

Ein 60-Millionen-Euro-Signal in schwierigen Zeiten

Der bevorstehende Neubau der Zentrale ist weit mehr als eine organisatorische Notwendigkeit. Er ist ein weithin sichtbares Investment in die physische Präsenz. Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der RLB Kärnten, begründete das 60-Millionen-Euro-Projekt leidenschaftlich als Investition in die Beratungsqualität und die Attraktivität als Arbeitgeber: „Wir bauen Zukunft, wir schaffen einen neuen Platz für unsere Kundinnen und Kunden in erster Linie für moderne persönliche Beratung, natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir ein neues Arbeitsumfeld schaffen, wo dann auch die Zusammenarbeit und die Qualität weiter steigen wird“. Bis März 2029 soll hier ein nachhaltiger Holz-Hybrid-Bau entstehen. Trotz dieser offensiven Expansion blickt die Bank auf ein Marktumfeld, das Wilhelmer als höchst anspruchsvoll bezeichnete. Vor allem die Energiekosten nannte er einen zentralen Inflationstreiber, der die Kaufkraft der Kärntner massiv belaste: „Da wirken die Energiepreise wie eine versteckte Steuer“.

„Respektables Ergebnis“ im Stillstand

Inmitten konjunktureller Sorgen präsentierte der Vorstand ein Zahlenwerk, das auf Sicherheit setzt. Gert Spanz bezeichnete die Bilanz als „respektables Ergebnis“: Die Bilanzsumme stieg in Summe auf exakt 12,0 Milliarden Euro an. Das Betriebsergebnis erreichte 151,7 Mio. Euro, während das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) bei 112,8 Mio. Euro lag. Der Rückgang beim Betriebsergebnis von knapp 22 Mio. Euro sei laut Spanz primär auf die Zinsentwicklung zurückzuführen. Besonders das interne „Schutzschild“ der hohen Kapitalquote ist laut Vorstand wichtiger denn je: Das Kernkapital beläuft sich auf 1,16 Mrd. Euro, was einer beachtlichen Kernkapitalquote von 20,4 Prozent entspricht. Wie Spanz die nähere Zukunft sieht? Nach Einschätzung von Raiffeisen Research ist für 2026 von einer Phase geringer konjunktureller Dynamik auszugehen. Aus finanzieller Sicht stellt sich die Bank auf ein herausforderndes Jahr ein, sieht sich aber durch die starke Kapitalbasis für weiteres Wachstum gerüstet.

Der digitale Aufbruch

Dass der genossenschaftliche Gedanke auch in der digitalen Welt funktioniert, zeigen die Nutzungsdaten der Apps. Raiffeisen setzt massiv auf den Ausbau des digitalen Angebots, um den Spagat zwischen regionaler Verortung und modernem Banking zu meistern. Die Nutzung des Onlinebankings hat sich insgesamt um 3,7 Prozent gesteigert. Als absolutes „Flaggschiff“ bezeichnete die Bank die Mein ELBA App, die im vergangenen Jahr beeindruckende 35 Mio. Besuche verzeichnen konnte. Auch die nächste Generation wird bereits abgeholt: Über die Raiffeisen Junior App werden Kinder zwischen 7 und 14 Jahren spielerisch an Finanzen herangeführt. „Junge Kunden werden damit Schritt für Schritt an das Onlinebanking herangeführt“, erklärte Georg Messner. Ein Novum bildet zudem die neue Raiffeisen Börsen App – eine Wissensplattform, auf der Kunden Kurse und Marktentwicklungen direkt abrufen können. Das Schlusswort von Manfred Wilhelmer fasste diesen hybriden Weg zusammen: „Raiffeisen ist dort, wo unsere Kunden uns brauchen, sei es digital oder auch persönlich“.

Bankstellen-Netz und der „Lagerhaus-Coup“

Dass Raiffeisen trotz digitalem Vormarsch den Spagat zur regionalen Verortung hält, zeigt die schiere Präsenz in der Fläche: Mit insgesamt 112 Bankstellen und fast 200 Bankomaten deckt die Gruppe die Versorgung in Kärnten ab. Dennoch geht der Strukturwandel nicht spurlos an der Genossenschaft vorbei. „Das Kundenverhalten treibt die Veränderungen“, hieß es seitens des Vorstands mit Blick auf notwendige Zusammenlegungen und die Modernisierung von Standorten. Während kleinere Einheiten fusionieren, wird massiv in regionale Zentren investiert, wie etwa in Wolfsberg (RB Mittleres Lavanttal) oder Feistritz/Drau (RB Drautal). Ein klares Bekenntnis zur Heimatregion markiert zudem die Rückholung der Lagerhaus-Gruppe (WHG): Seit Ende 2025 befindet sich das Unternehmen zu 97 Prozent in Kärntner Eigentum. Dieser strategische Rückkauf unterstreicht den Anspruch, die wirtschaftliche Kontrolle über Schlüsselinstitutionen des Landes in den Händen der heimischen Genossenschafter zu behalten, anstatt sie anonymen Kapitalmärkten zu überlassen.