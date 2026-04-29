2,44 Promille im Dienstwagen: Kärntner Polizist stand erneut vor Gericht

Ein Kärntner Polizist wurde nach einer schweren Alkofahrt im Dienstwagen rechtskräftig verurteilt. Er muss 10.800 Euro blechen, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.

Nach einer schweren Alkofahrt mit einem zivilen Dienstwagen ist das Urteil gegen einen Kärntner Polizisten nun rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Graz befasste sich mit dem Fall, nachdem der Beamte gegen seine ursprüngliche Verurteilung berufen hatte. Der Vorfall ereignete sich im April 2024, als der Mann mit mindestens 2,44 Promille im Blut im Bezirk Klagenfurt-Land verunglückte. Da keine anderen Personen involviert waren, erfolgte die Verurteilung wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

10.800 Euro Strafe, vorerst wieder im Dienst

Im Berufungsverfahren änderte der Senat des OLG Graz das Strafmaß ab: Während die bedingte Haftstrafe von sechs Monaten aufgehoben wurde, stieg die unbedingte Geldstrafe deutlich an. Der Polizist muss nun insgesamt 10.800 Euro zahlen. Trotz der rechtskräftigen Verurteilung bleibt der Beamte vorerst im Dienst. Er muss jedoch mit weiteren Konsequenzen rechnen, da nun das Disziplinarverfahren der Landespolizeidirektion Kärnten fortgesetzt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert