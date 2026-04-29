Schwerer Forstunfall: Kärntner (26) von Baum überrollt

Ein 26-jähriger Mann wurde im Bezirk Spittal bei Forstarbeiten von einem Baumstamm überrollt. Er rettete sich schwer verletzt zum Forstweg und wurde vom Hubschrauber C7 ins Spital Lienz geflogen.

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem Verunglückten, sich eigenständig zurück zum Forstweg zu schleppen.

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem Verunglückten, sich eigenständig zurück zum Forstweg zu schleppen.

Bei Holzbringungsarbeiten im Bezirk Spittal an der Drau kam es am Mittwochnachmittag zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 26-jähriger Mann war gemeinsam mit seinem 58-jährigen Vater und einem weiteren Mann (ebenfalls 58) auf einer Seehöhe von rund 1.600 Metern beschäftigt.

Unfallhergang in steilem Gelände

Der 26-Jährige befand sich während der Arbeiten in sehr steilem Gelände, etwa 20 Meter unterhalb eines Forstweges. Beim Versuch, einen vier Meter langen Fichtenstamm mit einer Kette zu fixieren, geriet der Stamm in Bewegung. Der junge Mann wurde von dem Baumstamm überrollt und erlitt dabei mehrere schwere Verletzungen.

Rettungskette und Erstversorgung

Trotz seiner schweren Verletzungen gelang es dem Verunglückten, sich eigenständig zurück zum Forstweg zu schleppen. Seine in der Zwischenzeit verständigte Mutter holte ihn dort mit einem PKW ab und brachte ihn nach Hause. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.