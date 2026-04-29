„Es reicht“: Caritas Kärnten warnt vor Kollaps der Wohnungslosenhilfe

Die soziale Lage in Kärnten spitzt sich nach Einschätzung der Caritas massiv zu. Fehlender leistbarer Wohnraum und die anhaltende Teuerung führen dazu, dass die bestehenden Hilfssysteme an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Insbesondere das Kompetenzzentrum Eggerheim in Klagenfurt, das Wohnungslosenhilfe, Sozialberatung und Notversorgung unter einem Dach vereint, verzeichnet seit 2024 einen dramatischen Anstieg der Hilfesuchenden.

„An der Grenze der Belastbarkeit angekommen“

Caritasdirektor Ernst Sandriesser warnt vor den Folgen des aktuellen Personal- und Ressourcenmangels: „Wir sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Wir arbeiten rund um die Uhr, aber die Anfragen überrollen uns. Wenn wir jetzt nicht mehr Personal bekommen, dann werden Menschen wieder auf der Straße schlafen.“ Zwar zeige die neue Wohnbeihilfe Wirkung, doch helfe diese nur jenen, die bereits über eine Wohnung verfügen. Viele Betroffene müssten trotz Zusage sechs bis neun Monate in der Notschlafstelle auf den tatsächlichen Einzug warten, was die Kapazitäten der Einrichtung bindet. Die finanzielle Situation der Wohnungslosenhilfe ist laut Caritas durch eine strukturelle Unterfinanzierung geprägt. Den jährlichen Kosten von rund 900.000 Euro für die Versorgung von etwa 1.000 Personen im Eggerheim stehen öffentliche Zuschüsse in der Höhe von 440.000 Euro gegenüber. „Die Wohnsitzgemeinden und meines Erachtens auch das Land haben einen Versorgungsauftrag. Diese riesige Lücke kann nicht dauerhaft durch private Spenden geschlossen werden. Wir haben prozentuell die niedrigsten öffentlichen Zuschüsse. Das geht sich vorne und hinten nicht mehr aus“, stellt Sandriesser klar.

Steine wurden geworfen

Ein weiteres Problem stellt die zunehmende Gewalt gegenüber obdachlosen Menschen und Mitarbeitenden dar. Es kam bereits zu Angriffen auf das Eggerheim, bei denen laut Caritas auch Steine geworfen wurden. Sandriesser sieht die Politik in der Pflicht, eine faire Kostenverteilung und nachhaltige Lösungen sicherzustellen, da die Caritas ihre Hilfe ansonsten an die verfügbaren Ressourcen anpassen müsse: „So bitter es ist: Wir werden unsere Hilfe entsprechend der verfügbaren Ressourcen überprüfen müssen und wenn wir nicht mehr können, dann frage ich mich, wer wird sich um die Menschen dann kümmern?“ Abschließend fordert die Caritas ein Ende der Zuständigkeitsdebatten zwischen Land und Kommunen. „Es reicht. Gemeinden und Land dürfen sich die heiße Kartoffel nicht länger zuspielen. Je früher wir die Not bearbeiten, desto geringer sind die Folgekosten“, so der Appell des Caritasdirektors.