„Muh-tige“ Rettung in Kärnten: Kalb wählte falsche Abkühlung

In Unterleidenberg rettete die Feuerwehr ein Kalb aus einem Pool. Das Tier war am Vormittag in das Becken gestürzt und wurde von den Einsatzkräften mithilfe von Hebegurten unversehrt befreit.

Sicher am Haken: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael hoben das Kalb mit Spezialgurten aus dem Schwimmbecken.

Sicher am Haken: Die Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael hoben das Kalb mit Spezialgurten aus dem Schwimmbecken.

Ein ungewöhnlicher Notruf hielt am Mittwochvormittag die Einsatzkräfte im Lavanttal in Atem: Ein junges Kalb hatte sich unfreiwillig in ein Schwimmbecken verirrt. Gegen 10 Uhr schrillten die Sirenen bei den Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen und St. Michael. Das Alarmstichwort „Technischer Einsatz“ führte die Retter direkt nach Unterleidenberg, wo das Tier im Pool festsaß und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte.

Präzisionsarbeit mit Hebegurten

Vor Ort fackelten die Einsatzkräfte nicht lange: Um das Tier sicher und schonend aus dem Wasser zu manövrieren, kamen spezielle Hebegurte zum Einsatz. Mit dem nötigen Fingerspitzengefühl wurde das Kalb sanft aus dem Becken gehoben. Trotz des unfreiwilligen Bads konnte das Kalb wohlauf von seinem Ausflug in die Freiheit entlassen werden.