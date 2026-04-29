Fotogalerie: Emotionaler Bürgermeister-Abschied mit dutzenden Gästen

Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) nahm nach 13 Jahren am Dienstag Abschied von der Politik und alles was Rang und Namen hatte, gab ihm in der Neuen Mittelschule, die mit 300 Gästen fast aus den Nähten platzte, die Ehre. Spätestens nach der Hochwasserkatastrophe im Juni 2022, welche den Ort schwer heimgesucht hatte, kannte ganz Österreich den Ort Treffen bei Villach und seinen kämpferischen Bürgermeister, der alles daran setzte, das Leid seiner Bürger und Freunde zu lindern, von denen einige binnen Stunden sogar Haus und Hof verloren hatten. Dem entsprechend waren auch die Festreden abgestimmt, aus denen immer wieder großer Dank ausgesprochen dafür wurde, wie sehr er sich für jeden einzelnen Bürger damals eingesetzt hatte.

Die besten Bilder des Abends

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„Wenn er was nicht bekam, hatte er immer neue Ideen“

Besonders pointierte Reden, wie er sich auf die Jagd nach Landesgeldern unterwegs machte, gab es dazu von Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) und von Amtsleiterin Daniela Majoran. Prettner erinnert sich, wie engagiert er war: „Wenn er was nicht bekam, hatte er immer neue Ideen, dann doch noch irgendwie zum Ziel zu kommen“, erzählt sie. Ein Beamter jammerte sogar: „Gebt ihm endlich irgendwas, ich träume schon von ihm, der ist ja schon jeden Tag hier.“

„Ein sehr umtriebiger Bürgermeister“

„Ja ja, Klaus Glanznig war ein sehr umtriebiger Bürgermeister, dem Gemeinwohl über alles ging. Alles zum Wohle und zum Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger. Manchmal auch zum Leidwesen seiner Bediensteten im Zentralamt und im handwerklichen Dienst“, erzählte Daniela Majoran aus dem Alltag mit ihrem Chef. Er habe sie stets mit Arbeit und neuen Projekten versorgt, wo man zu Beginn manchmal nicht wusste, wie diese Projekte finanziert werden sollten. Die Aufgabe von ihr als Amtsleiterin und ihrem Kollegen Finanzverwalter Martin Kofler war es dann, schlüssige Konzepte auszuarbeiten, mit denen sie gemeinsam zum Land Kärnten – sowohl zu den Fachabteilungen als auch zu den politischen Referenten – gepilgert sind und der Bürgermeister dann mit seinem einzigartigen Charme versucht hat, finanzielle Mittel für die Projekte in seiner Gemeinde zu lukrieren. Klaus Glanznig hat es nämlich verstanden, wenn man ihn ohne finanzielle Zusage beim Vordereingang aus der Landesregierung geleitet hat, beim Hintereingang wieder hineinzukommen, um nochmals vorstellig zu werden.

„Es wurde oft lange und viel diskutiert“

Besonders die langen Abende am runden Tisch werden den Bediensteten wohl immer in Erinnerung bleiben. „Er hat stets versucht es allen Beteiligten recht zu machen und hat das Instrument der ‚Runden Tische‘ für sich perfektioniert. Es wurde oft lange und viel diskutiert – aber am Ende hat er immer einen Kompromiss gefunden, der für alle mittragbar und gut war. Er war ein wahrer Brückenbauer“, so Majoran. Zwischen den zahlreichen Festrednern und Rednerinnen lockerten auch der Gemischte Chor Gegendtal, die Marktmusik Treffen, die Kärntner Vokalsolisten und das Quartett Gegend-Tal den Abend auf. Ein Lied wurde sogar extra auf seine Person komponiert und unter tosendem Applaus vorgetragen. Als einer der Festredner würdigte auch Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Fellner die Verdienste seines Parteikollegen, der in seiner letzten Gemeinderatssitzung die Ehrenbürgerwürde verliehen bekommen hat. Den verantwortungsvollen Job bekommt nun Vizebürgermeister Andreas Fillei (SPÖ), der ein wohlbestalltes Haus übernehmen wird. „Ohne Leichen im Keller, denn ich habe mir nie etwas zuschulden kommen lassen“, erwähnte Glanznig nicht ohne Stolz und lud seine Gäste anschließend zum üppigen Buffet mit Kirchtagessuppe und zahlreichen anderen Kärntner Köstlichkeiten ein, welche von vielen Helfern und vor allem Helferinnen im Hintergrund in vielen Stunden vorbereitet und schließlich serviert wurden.

Dutzende Gäste

Unter den Festgästen waren Landeshauptmann-Stellvertreter Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Landtagspräsident Andreas Scherwitzl, Altlandeshauptmann Christof Zernatto, die Landesräte Sebastian Schuschnig, Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger sowie Bezirkshauptmann Bernd Riepan. Dazu die Bürgermeister Martin Treffner (Feldkirchen), Reinhard Antolitsch (Arnoldstein), Gerald Ebner (Arriach), Guntram Perdacher (St. Jakob), Doris Liposchek (Wernberg), Georg Kavalar (Steindorf), Erwin Angerer (Mühldorf) und Max Linder (Afritz). Sogar aus Deutschland eilte Oberbürgermeister a.D. Thilo Michler und aus Capriva del Friuli reiste Daniele Sergon an. Dazu gratulierten Altbürgermeister Georg Kerschbaumer und Karl Wuggenig.

„Das alles für einen kleinen Bürgermeister wie mich“

Aus der Wirtschaft kamen Erwin Berger vom Hotel Feuerberg-Gerlitze, Veronika Zorn-Jäger als Touristikchefin der Region Villach-Ossiacher See, Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber, Kärntenmilch-Geschäftsführer Helmut Petschar, dazu der Hausherr, Direktor der Neuen Mittelschule Treffen, Andreas Rauchenberger, sowie die Anwälte Alexander Jelly und Christian Puswald und der Vizebürgermeister von Arriach, Siegwald Platzner. Von der Diakonie und Caritas waren Rektorin Astrid Körner, Herr Szeppanek, Marion Auer-Fercher, Direktor Ernst Sandriesser, Dr. Hubert Stotter, Elisabeth Mattitsch, Susanne Prentner-Vitek, Corina Strohmeier, Jürgen Ceplak und Harald Rath gekommen. Selbstverständlich waren auch zahlreiche Vertreter der Feuerwehren aus der Umgebung anwesend. „Das alles für einen kleinen Bürgermeister wie mich“, war Glanznig tief bewegt und dankte seiner Familie und speziell seiner Frau Christa, die seit dreißig Jahren in guten und schlechten Zeiten samt den gemeinsamen Kindern seine große Stütze war. Gefeiert wurde bis nach Mitternacht.