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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt Klagenfurt im Frühling.
Ein kühler Morgen geht in einen milden Nachmittag über, an dem nur wenige Flachwolken über den Gipfeln auftauchen.
Kärnten
29/04/2026
Wetterprognose

Bis zu 18 Grad in Kärnten: Viel Sonne und mäßiger Ostwind am Donnerstag

Kärnten darf sich morgen auf viel Sonnenschein und einen nahezu wolkenlosen Himmel freuen. Mäßiger Ostwind dämpft die Temperaturen jedoch etwas, sodass Höchstwerte bis zu 18 Grad erreicht werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Morgen sorgt zunehmender Hochdruckeinfluss für sehr sonniges Wetter in Kärnten. Nachdem sich regionale Nebelfelder rasch gelichtet haben, zeigt sich der Himmel vielfach sogar wolkenlos.

Wind ist im Spiel

Der freundliche Eindruck bleibt über den gesamten Tagesverlauf bestehen, auch wenn die Temperaturen aufgrund der Windverhältnisse gedämpft werden. Die Experten der GeoSphere Austria fassen zusammen: „Nur ein paar harmlose flache Quellwolken über den Bergen am Nachmittag. Im Laufe des Tages kommt wieder mäßiger Ostwind auf. Mit ihm wird es nur mäßig warm.“

Kalter Start in den Tag

Nach einem kühlen Start in den Tag mit Frühtemperaturen zwischen 0 und 4 Grad steigen die Werte kontinuierlich an. Die Höchstwerte erreichen am Nachmittag milde 12 bis 18 Grad.

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