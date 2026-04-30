Mit Messer bedroht: Mehrere Taxifahrer überwältigen 24-Jährigen

Zu einem erschreckenden Vorfall kam es am gestrigen Mittwochnachmittag in Klagenfurt. Ein 24-Jähriger soll gleich zwei Taxilenker mit dem Messer bedroht haben.

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Klagenfurt festgenommen, der im Verdacht steht, Taxifahrer mit einem Messer bedroht zu haben.

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Klagenfurt festgenommen, der im Verdacht steht, Taxifahrer mit einem Messer bedroht zu haben.

Ein 24 Jahre alter Mann, der keinen aufrechten Wohnsitz hat, steht im Verdacht gestern Nachittag im Stadtgebiet von Klagenfurt zu einem Taxilenker ins Fahrzeug gestiegen zu sein und ihn dort mit einem Messer bedroht zu haben. Die Situation spitzte sich dann außerhalb des Taxis weiter zu.

Mutiges Eingreifen – dann Festnahme

Der Mann bedrohte noch einen weiteren Taxilenker unter Vorhalt des Messers. Weitere Taxilenker bemerkten die Situation. Dank ihres mutigen Eingreifens konnten Sie den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. „Der amtsbekannte Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen“, berichtet die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 06:20 Uhr aktualisiert