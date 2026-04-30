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/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau auf einem E-Scooter und ein Polizeiauto.
Nach einem Unfall mit einem E-Scooter musste gestern eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden.
Weißensee
30/04/2026
Alkotest positiv

Kärntnerin kracht mit E-Scooter gegen Randstein – Zeuge rief Rettung

Eine 37-jährige Frau verlor am gestrigen Mittwochabend die Kontrolle über ihren E-Scooter und prallte gegen einen Randstein. Neben Unachtsamkeit war laut Polizei auch Alkohol im Spiel.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(128 Wörter)

Die Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau war gegen 21 Uhr auf der Techendorfer Straße (L7) im Gemeindegebiet von Weißensee unterwegs. Während der Fahrt blickte sie für einen Moment auf das Fahrzeugdisplay und drehte sich kurz nach hinten um.

Sie erlitt mehrere Verletzungen

Dieser kurze Augenblick der Ablenkung reichte aus: Die 37-Jährige geriet zu weit nach rechts und prallte gegen den Randstein. Sie kam zu Sturz. „Ein Zeuge des Unfalles leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Frau wurde von einem Arzt erstversorgt und mit mehreren Verletzungen von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv“, teilt die Polizeiinspektion Greifenburg mit.

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