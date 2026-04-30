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/ ©Montage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann, der festgenommen wird und eine Frau mit einem Brief in der Hand.
Nachdem eine junge Frau einen Erpresserbrief erhalten hat, konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.
Klagenufrt-Land
30/04/2026
Frau bekommt Brief

Geldübergabe scheitert: Polizei schnappt jungen Erpresser

Einen großen Schreck musste eine 21-Jährige gestern Abend beim Öffnen ihrer Post erlitten haben. Sie fand einen Erpresserbrief.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

In dem Schreiben wurde die junge Frau aufgefordert, einen Geldbetrag von mehreren Hundert Euro zu zahlen. Im Brief waren sowohl ein genauer Zeitpunkt als auch ein Ort für die Geldübergabe angeführt. Die 21-Jährige zögerte nicht und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Tatverdächtiger ist geständig

Und siehe da: Kurze Zeit später konnte ein unbekannter Mann an dem im Brief genannten Ort wahrgenommen werden, teilt die Polizei mit. Er wurde festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Klagenfurt-Land. Dieser zeigte sich geständig. „Derzeit laufen noch der Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat. Über das Motiv ist derzeit auch noch nichts bekannt“, heißt es von den Beamten.

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