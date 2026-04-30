Geldübergabe scheitert: Polizei schnappt jungen Erpresser

Einen großen Schreck musste eine 21-Jährige gestern Abend beim Öffnen ihrer Post erlitten haben. Sie fand einen Erpresserbrief.

In dem Schreiben wurde die junge Frau aufgefordert, einen Geldbetrag von mehreren Hundert Euro zu zahlen. Im Brief waren sowohl ein genauer Zeitpunkt als auch ein Ort für die Geldübergabe angeführt. Die 21-Jährige zögerte nicht und erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Tatverdächtiger ist geständig

Und siehe da: Kurze Zeit später konnte ein unbekannter Mann an dem im Brief genannten Ort wahrgenommen werden, teilt die Polizei mit. Er wurde festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Klagenfurt-Land. Dieser zeigte sich geständig. „Derzeit laufen noch der Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat. Über das Motiv ist derzeit auch noch nichts bekannt“, heißt es von den Beamten.