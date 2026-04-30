Florianis befreien Kleinkinder aus versperrtem Auto

Gestern Abend wurde die FF St.Veit/Glan zu einem Parkplatz vor einem Geschäft in der Völkermarkter Straße alarmiert. Zwei Kleinkinder waren in einem verschlossenen Fahrzeug, das sich nicht öffnen ließ, eingesperrt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Mutter der beiden Kinder beim versperrten Fahrzeug, teilt die Feuerwehr mit. Ein Techniker des ÖAMTC hatte schon erfolglos versucht, die Türe zu öffnen.

Bemühungen blieben erfolglos

Es konnte nicht restlos geklärt werden, ob der Schlüssel beim Einkauf verloren ging oder ob die Kinder im Fahrzeug mit dem Schlüssel spielten und dieses von innen verschlossen. Die Einsatzkräfte versuchten auch die Kinder im Auto dazu zu bewegen, dieses von Innen zu entsperren. Doch ihre Bemühungen blieben erfolglos. Parallel dazu wurde abgeklärt, ob ein Ersatzschlüssel organisiert werden konnte, was aber auch nicht möglich war.

Kinder wurden befreiten

Daher wurde in Rücksprache mit der Polizei beschlossen, mit einem Federkörner die Seitenscheibe einer Hintertüre zu öffnen. Die Kinder konnten somit aus ihrer misslichen Lage befreit und ihrer Mutter übergeben werden. Um 18 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die FF St.Veit/Glan stand mit einem Fahrzeug und sieben Mitgliedern im Einsatz, weitere acht Mitglieder befanden sich im Rüsthaus in Bereitschaft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 08:30 Uhr aktualisiert