SUP-Festival 2026: Faaker See wird wieder zum Paddel-Hotspot

Gesunde Bewegung unter die Menschen bringen – das ist das erklärte Ziel mit der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner. Das ganze Jahr über gibt es auch 2026 abwechslungsreiche Bewegungsangebote für alle Altersgruppen – gemeinsame Wanderungen, Radausflüge, Laufevents wie der StadionCharityRun am 23. Mai und vieles mehr. Die Initiative ist auch Partner des „THE LAKE ROCKS SUP Festival 2026“, das von 14. bis 17. Mai mit Athleten aus aller Welt rund um den Faaker See stattfindet.

Insgesamt sechs Bewerbe

Es gibt sechs Bewerbe, die allesamt Teil der SUP-Alps-Trophy-Rennserie sind: das Boardercross CITY Race am Donnerstag auf der Drau in Villach, SPEED Race und TEAM Race am Freitag sowie PRO Race und FUN Race am Samstag, am Sonntag der Abschluss mit dem TECH Race. „Mit unserer Initiative ,Gesundheit fördern, Kärnten bewegen‘ setzen wir ein Paket an Angeboten um, um im Sinne der Prävention die Kärntner Bevölkerung zu gesundem und gesundheitserhaltendem Lebensstil zu motivieren. Die Trendsportart Stand-Up-Paddling und damit auch das SUP-Festival passt perfekt dazu, denn SUP ist für alle Altersgruppen geeignet und trainiert Arm-, Rumpf- und Beinmuskulatur, die Balance, schont die Gelenke und schafft Ausdauer“, so Prettner.

Codewort „Kärnten bewegen“

Daher werden für eine kostenlose Teilnahme am Short Distance FUN Race über zwei Kilometer am Samstag, 16. Mai, ab 15 Uhr (SUP-Village beim Strandcamping Gruber) 200 Gutscheine zur Verfügung gestellt, heißt es weiter.. Abholen kann man sich einen Gutschein in den Büros des Tourismusverbandes in Villach und in Drobollach sowie in der Filiale der Kärntner Sparkasse (Maria Gailer Straße 7) mit dem Codewort „Kärnten bewegen“.

SUP-Saison wird eingeläutet

„Das FUN Race ist die ideale Einstimmung auf die SUP-Saison“, lädt Prettner dazu ein und unterstreicht, dass es im Rahmen von „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ im Sommer 2026 wieder kostenlose Stand-Up-Paddling-Workouts an verschiedenen Kärntner Seen mit fachkundigen Coaches und kostenlos bereitgestellter Ausrüstung geben wird. Prettner: „Die SUP-Workouts sind so ausgestaltet, dass alle teilnehmen können – unabhängig von Alter oder Fähigkeiten auf dem SUP. Dasselbe gilt fürs FUN Race am 16. Mai!“ Alle Informationen und Termine findest du online auf der Website.