Einbruch in Kärnten endete mit Nickerchen: Anzeige nach skurrilem Notruf

Die Kärntner Polizei steht im Dauerdienst, wobei manche Fälle besonders in Erinnerung bleiben. Wie die Landespolizeidirektion nun in den sozialen Medien unter dem Namen „Amtshandlung des Monats“ bekannt gab, ereignete sich im April ein Einbruch in Klagenfurt, der im Verlauf immer skurrilere Züge annahm. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land steht im Verdacht, am Sonntag zwischen 4 und 5 Uhr morgens die Fensterscheibe eines Elektrofirmengebäudes mit einem Stein eingeschlagen zu haben.

Schlaf statt Raub

Anschließend verschaffte sich der Mann Zutritt zum Objekt, hielt sich dort jedoch nicht auf, um Wertgegenstände zu entwenden. Stattdessen legte er sich in den Räumlichkeiten zum Schlafen nieder. Als er kurze Zeit später wieder erwachte, gab er an, völlig orientierungslos gewesen zu sein und nicht gewusst zu haben, wo er sich eigentlich befinde. In seiner Verwirrung verständigte der junge Mann schließlich selbstständig den Notruf und flüchtete daraufhin durch ein anderes Fenster aus dem Gebäude. Die herbeigerufenen Beamten stellten bei einem Alkovortest eine schwere Alkoholisierung fest. Während die genaue Schadenshöhe derzeit noch ermittelt wird, muss der 21-Jährige nun mit einer Anzeige rechnen.