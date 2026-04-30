Villach startet in die Badesaison: Kostenlose Seezugänge und Strandbäder

Auf los geht’s los: Am 1. Mai startet die Badesaison in Villach. Hier bekommst du einen Überblick über die Seezugänge und Strandbäder.

Den Villachern werden seitens der Stadt gleich sechs kostenlose See-zugänge geboten. Zudem gibt es zwei Strandbäder mit fairem Eintritt, wird in einer Aussendung mitgeteilt.

Sechs kostenlose Seezugänge ab 1. Mai

Sechs kostenlose Seezugänge freuen sich ab Freitag, 1. Mai, auf die Gäste. Dabei handelt es sich jedoch um weit mehr, als nur um reine Seezugänge. „Wir sprechen hier beinahe schon von Luxusbädern mit kostenlosem Eintritt. Damit sichern wir freie See-Seezugänge und kostenlose Freizeit für die Villacher:innen“, sagt Bäderreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Der größte kostenlose Seezugang Kärntens befindet sich mit dem panoramabeach am Faaker See. Eine großzügige Liegewiese wartet ebenso, wie eine 102-Meter lange Rutsche. Der panoramabeach ist barrierefrei und ÖZIV-zertifiziert. Pächterin Chiara Strauss betreibt ab 1. Mai die Gastronomie vor Ort. Am 15. Mai ab 11.30 Uhr lädt sie außerdem zur offiziellen Eröffnungsfeier – mit kreativen Test-Löffeln und Musik.

Seezugänge auf einen Blick

Ebenso kostenlose Seezugänge der Stadt gibt es am bikebeach (Ossiacher See), dem actionbeach (Silbersee), am Vassacher See (naturebeach), am Magdalenen See (relaxbeach) und am Faaker See (greenbeach). „Regelmäßige Investitionen in die Infrastruktur sorgen Jahr für Jahr für höchste Qualität. Heuer ist beim Silbersee etwa die Errichtung eines Wasserspielplatzes geplant“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Am campingbeach am Ossiacher See in Annenheim sowie am sunsetbeach am Faaker See gibt es faire Eintrittstarife, teilt die Stadt weiter mit. Die Pächter am sunsetbeach sind ebenso neu: Manfred Winkler und Peter Korevaar vom Kajak-Center-Faak freuen sich ebenso auf ihren Besuch.

Auch Vierbeiner kommen auf ihre Kosten

Für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner gibt es Gratis-Hundebadeplätze beim Silbersee und am Ossiacher-See-Ausfluss, informiert die Stadt Villach abschließend. Alle Informationen findest du online auf der Website.