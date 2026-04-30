Fast eine Tonne zu schwer: Polizei stoppte überladenen Bus in Osttirol

Die Polizei stoppte in Leisach (Osttirol) einen VW-Bus mit italienischem Kennzeichen. Das Fahrzeug war mit Kisten und einer Rutsche völlig überladen – das zulässige Gewicht wurde um fast eine Tonne überschritten.

Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte am Mittwochabend auf der B100 im Pustertal für Aufsehen. Zahlreichen Pendlern fiel ein VW-Bus mit italienischem Kennzeichen auf, der nicht nur bis unters Dach mit Kisten vollgepackt war, sondern auch eine sperrige Ladung auf dem Dach transportierte: Eine abgebaute Rutsche ragte teilweise über das Fahrzeug hinaus.

Massive Überladung festgestellt

Die Fahrt in Richtung Osten endete schließlich bei der Kontrollstelle in Leisach. Wie der „Osttiroler Bote“ berichtet, wurde das Fahrzeug aufgrund der offensichtlichen Lademängel von der PI Lienz aus dem Verkehr gezogen. Die anschließende Abwägung bestätigte den Verdacht der Beamten: Das tatsächliche Gewicht des Kleinbusses stimmte bei weitem nicht mit den Angaben im Zulassungsschein überein. Das Fahrzeug soll um fast eine Tonne überladen gewesen sein. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle unterbunden. Welche Strafe dem Lenker droht, ist unklar.