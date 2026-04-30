Spritpreise in Kärnten gesunken: Leichte Entspannung an den Zapfsäulen

Die Treibstoffpreise in Kärnten und Slowenien sind zuletzt gesunken. Angesichts drohender Lieferengpässe bei Diesel und Kerosin sieht der VCÖ zudem die Politik in der Pflicht.

In Kärnten hat sich die Situation an den Tankstellen im April ein wenig entspannt. Laut einer VCÖ-Analyse auf Basis von E-Control-Daten sank der Preis für Eurosuper seit Monatsbeginn um rund 13 Cent, während Diesel sogar um 25 Cent günstiger wurde. Mit einem Medianpreis von 1,949 Euro für Diesel und 1,743 Euro für Eurosuper liegt Kärnten im Bundesländer-Vergleich im Mittelfeld.

VCÖ rät zu einer vorausschauenden Fahrweise

Neben dem reinen Preis an der Zapfsäule spielt der individuelle Verbrauch eine zentrale Rolle für die Gesamtkosten. VCÖ-Experte Michael Schwendinger betont hierzu: „Der Spritpreis ist der eine Faktor, der auf die Spritkosten Einfluss hat. Einen mindestens gleich großen und nachhaltigeren Einfluss hat aber der Spritverbrauch.“ Eine Reduktion des Verbrauchs von sieben auf sechs Liter Diesel wirkt sich demnach so aus, als würde der Literpreis von 1,95 Euro auf 1,67 Euro fallen. Um dies zu erreichen, rät der VCÖ zu einer vorausschauenden Fahrweise, dem rechtzeitigen Hochschalten und dem Verzicht auf unnötige Lasten wie Dachboxen. Auch beim Autokauf sollte auf die reale Effizienz geachtet werden, da schwere und übermotorisierte Modelle den Verbrauch unnötig in die Höhe treiben.

Bewusstseinskampagnen für spritsparendes Fahren

Angesichts drohender Lieferengpässe bei Diesel und Kerosin sieht der VCÖ zudem die Politik in der Pflicht. Gefordert werden Maßnahmen wie temporäre Tempolimits, Bewusstseinskampagnen für spritsparendes Fahren sowie Anreize für Unternehmen, vermehrt auf Homeoffice oder Öffi-Jobtickets zu setzen. Schwendinger hält dazu fest: „Bei knappem Angebot ist mit einer Verringerung der Nachfrage gegenzusteuern, um Preisanstiege abzufedern. Je früher wir mit dem Sparen beginnen, umso besser für die Versorgungssicherheit und für die Geldbörse.“

Neue Preise in Slowenien

Für Ausflügler am kommenden verlängerten Wochenende ist zudem die Preisentwicklung im Nachbarland interessant. In Slowenien gelten vom 28. April bis zum 4. Mai neue Fixpreise, wobei Benzin 95 nun 1,635 Euro kostet (+ 3 Cent) und der Dieselpreis auf 1,708 Euro sank (- 2,8 Cent). Da in Slowenien am 1. und 2. Mai der Tag der Arbeit gefeiert wird und viele Reisende Richtung Koper, Piran oder Triest unterwegs sein dürften, stellt das Tanken über der Grenze für Wochenendpendler weiterhin eine preiswerte Option dar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert