Auto landet in Straßengraben: Kärntner Feuerwehren rückten aus

Heute Morgen kam es auf der A2 Südautobahn zu einem Unfall bei Bad. St. Leonhard. Kärntner Feuerwehren rückten umgehend aus.

Heute kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Feuerwehreinsatz auf der A2 Südautobahn.

Heute kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Feuerwehreinsatz auf der A2 Südautobahn.

Die Alarmierung erfolgte um 7.48 Uhr. „Ein Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben“, teilen die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Bad St. Leonhard in den sozialen Medien mit.

Aufgaben der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und bauten den Brandschutz auf. „Die Fahrzeuglenkerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, heißt es weiter. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden in der Absicherung der Unfallstelle und in der Unterstützung des Abschleppdienstes bei der Fahrzeugbergung.

Einsatz nach einer Stunde beendet

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde, dann konnte auch die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Auch im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Preitenegg, die Rettung, die Polizei und ein Abschleppdienst.