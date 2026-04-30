Prozess in Klagenfurt: Zwei Männer sollen Frau missbraucht haben

Heute startet am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen zwei Männer. Sie sollen im Juni eine Frau in einem Park gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landesgericht Klagenfurt: Hier müssen sich ab heute Mittag zwei Beschuldigte wegen schwerer sexueller Übergriffe in einer Parkanlage verantworten.

Das Landesgericht Klagenfurt: Hier müssen sich ab heute Mittag zwei Beschuldigte wegen schwerer sexueller Übergriffe in einer Parkanlage verantworten.

Am Landesgericht Klagenfurt findet heute ein Prozess gegen zwei Erwachsene statt, denen schwere gemeinschaftliche Übergriffe vorgeworfen werden. Die Hauptverhandlung beginnt kurz nach der Mittagszeit.

Abwechselnd vergewaltigt?

Laut Anklage wird den beiden Beschuldigten zur Last gelegt, am 12. Juni des abgelaufenen Jahres in Klagenfurt im bewussten und gewollten Zusammenwirken eine Frau abwechselnd vergewaltigt zu haben. Als Tatort wird eine Parkanlage angeführt. Für alle Beteiligten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.