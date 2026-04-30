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Das Bild auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt.
Das Landesgericht Klagenfurt: Hier müssen sich ab heute Mittag zwei Beschuldigte wegen schwerer sexueller Übergriffe in einer Parkanlage verantworten.
Klagenfurt
30/04/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Prozess in Klagenfurt: Zwei Männer sollen Frau missbraucht haben

Heute startet am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen zwei Männer. Sie sollen im Juni eine Frau in einem Park gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Am Landesgericht Klagenfurt findet heute ein Prozess gegen zwei Erwachsene statt, denen schwere gemeinschaftliche Übergriffe vorgeworfen werden. Die Hauptverhandlung beginnt kurz nach der Mittagszeit.

Abwechselnd vergewaltigt?

Laut Anklage wird den beiden Beschuldigten zur Last gelegt, am 12. Juni des abgelaufenen Jahres in Klagenfurt im bewussten und gewollten Zusammenwirken eine Frau abwechselnd vergewaltigt zu haben. Als Tatort wird eine Parkanlage angeführt. Für alle Beteiligten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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