„Viel zu wenig“ Niederschlag: Wetterexperten ziehen April-Bilanz

Der April war vor allem eines - trocken. Doch wie sieht die Bilanz der lokalen Wetterdienste aus? Wir haben den Überblick für dich.

Der April 2026 schließt in Kärnten und Osttirol mit einem klaren Temperaturplus von 2,2 Grad gegenüber dem Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020, das teilt der Wetterdienst tauernwetter.at mit. Auch die Geosphere Austria sprechen im Interview mit 5 Minuten von Werten, die im Schnitt zwei bis 2,5 Grad über dem liegen, was wir gewöhnt sind. David Kaufmann von tauernwetter.at spricht von einem der trockendsten April-Monate in der Region seit Beginn der flächendeckenden Aufzeichnungen.

Kärnten: Größte Abweichung auf den Bergen

„Die größte Abweichung gab es auf den Bergen. Am Dobratsch war es 2,9 Grad wärmer es es normalerweise wäre“, betont Meteorologe Christian Stefan von der Geosphere Austria. In Klagenfurt war es um die zwei bis 2,5 Grad wärmer, im Gurktal und Lavanttal so um die 1,5 Grad.

Sommertage im April

Im April erlebten wir in Kärnten so einige Sommertage. Der Wetterexperte erklärt, dass man von einem Sommertag spricht, sofern es 25 Grad hat. „In Dellach im Drautal haben wir sechs Sommertage gezählt“, so Stefan weiter. Normalerweise haben wir in Kärnten im Schnitt einen Sommertag im April. Am 6. April wurden in Dellach im Drautal 27 Grad verzeichnet. In St. Andrä im Lavanttal hatte es ebenfalls einmal im April 27 Grad. Villach und Ferlach verzeichneten an einem Apriltag rund 26,9 Grad.

„Deutlich zu wenig“ Niederschlag in Kärnten

In Kärnten gab es „deutlich zu wenig Niederschlag“, so der Wetterexperte weiter. Es fehlt rund die Hälfte an Niederschlag. „Es war überall deutlich zu trocken. Am meisten Niederschlag gab es noch in Bad bleiberg – 48 Liter pro Quadratmeter. Normalerweise sind es in diesem Bereich aber über 90 fast 100 Millimeter“, teilt er mit. Sehr wenig Niederschlag gab es beispielsweise im Lavanttal. „Es fehlen rund 48 Prozent auf den Sollwert.“ In St. Veit sind es beispielsweise ein Viertel vom Normalwert geworden. In Klagenfurt gab es rund 18,6 Liter pro Quadratmeter, hier sind es normalerweise 61 Liter, teilt Stefan weiter mit.

Wetter: So wird das Wochenende in Kärnten

Dieses Wochenende erwartet die Kärntner ein Hochdruckwetter. In der Früh sind die Temperaturen noch etwas gedämpft, auch Morgenfrost ist noch etwas verbreitet in manchen Tälern. „Tagsüber wird es wieder wärmer mit rund 20 Grad. Am Samstag sogar 24 und Sonntag erwarten uns rund 26 und 27 Grad“, so der Meteorologe. Niederschlag wird es voraussichtlich erst am kommenden Dienstag geben, dies sei aber noch unsicher.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 13:16 Uhr aktualisiert