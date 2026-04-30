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/ ©Freiwillige Feuerwehr Brückl
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Brand in St. Veit an der Glan.
Ein größerer Schaden konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden.
Brückl/St. Veit an der Glan
30/04/2026
Feuerwehreinsatz

Funkenbildung als Auslöser: Kärntner Florianis zu Brand alarmiert

Feuerwehreinsatz in Brückl: Bei Arbeiten mit einer Flex kam es durch Funkenbildung zu einem Brandereignis.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Am Donnerstagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Brückl zu einem Brandeinsatz in das örtliche Kettenwerk alarmiert. „Bei Arbeiten mit einer Flex kam es durch Funkenbildung in Verbindung mit Staub zu einer Entzündung“, teilte die Feuerwehr zum Hergang mit.

Funkenbildung als Ursache

Ein größerer Schaden konnte jedoch durch das schnelle Handeln vor Ort verhindert werden. „Durch das rasche Eintreffen des internen Brandschutzteams konnte ein größerer Schaden verhindert und umgehend ein Löschangriff durch die Einsatzkräfte durchgeführt werden“, hieß es vonseiten der Florianijünger. Neben der Feuerwehr Brückl stand auch die Polizeiinspektion Brückl im Einsatz.

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