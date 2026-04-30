Landtag beschließt strengere Regeln für Asylwerber

Wie berichtet, wird Kärnten die Regeln für Asylwerber verschärfen. Das Konzept hinter der neuen „Kärntner Hausordnung“ wurde bereits im März 2026 von Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) vorgestellt. Der entsprechende Gesetzesentwurf hat am Donnerstag im Kärntner Landtag eine Mehrheit erhalten. Er tritt mit 1. Juli in Kraft.

©LPD Kärnten/Jannach Kärnten will Asylwerber künftig stärker in die Pflicht nehmen.

Leistungen künftig an Integration geknüpft

„Die Kärntner Hausordnung ist ein klarer Katalog unserer wichtigsten Regeln und Werte – und ein komprimierter Leitfaden, wie Integration gelingen kann. Abseits populistischer Sprüche, sondern auf Basis einer klaren Linie, klarer Forderungen und klarer Konsequenzen“, betonen SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller und SPÖ-Landtagsabgeordneter Nicole Schojer angesichts des Beschlusses. „Menschlichkeit braucht Ordnung. Leistungen werden zukünftig verstärkt an Integrationswillen und Integrationsleistungen geknüpft“, so Schojer. „Darin unterscheidet sich der Kärntner Ansatz auch deutlich von anderen Bundesländern, in denen zwar Arbeit aber keine Integrationsmaßnahmen vorgeschrieben werden“, ergänzt Burgstaller.

©SPÖ Kärnten Am Foto: SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller

Arbeitspflicht für Asylwerber

Auch ÖVP-Klubobmann Markus Malle begrüßt das klare Votum für die neuen Regeln: „Wer bei uns Schutz erhält, soll auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.“ Als Hauptpunkt schreibt Kärnten eine Arbeitspflicht für Asylwerber fest – entweder in der Gemeinde, seiner Unterkunft oder umliegenden Ortschaften. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber erklärt: „Wenn mein Haus abbrennt und ich vorübergehend bei einem Nachbarn unterkomme, ist es doch selbstverständlich, dass ich mich nützlich mache, wo ich kann.“ Es sei ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit. Neben der Tätigkeit sind Asylwerber künftig auch verpflichtet, die Kärntner Sitten und Gebräuche zu respektieren, und Deutschkurse zu besuchen. ÖVP-Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner dazu: “Es ist für das Miteinander entscheidend, dass sich jeder verständlich machen kann und auch das Wesentliche versteht.”

©ÖVP-Club/Bauer Am Foto: ÖVP-Klubobmann Markus Malle

FPÖ: „Hausordnung völlig realitätsfern“

Die FPÖ hat der Asyl-Hausordnung wiederum nicht zugestimmt. FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner führt aus: „Das erinnert eher an eine Schulordnung – und wird von niemandem ernst genommen. Während Messer- und Machetenangriffe zunehmen, glaubt man ernsthaft, mit solchen Papiermaßnahmen Sicherheit schaffen zu können. Das ist eine Verhöhnung der Opfer.“ Der Freiheitliche fordert stattdessen „schnelle und konsequente Asylverfahren“. Ofner: „Wer kein Aufenthaltsrecht hat, muss unser Land wieder verlassen.“

©Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS Am Foto: FPÖ-Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner

NEOS: „Integration beginnt im Kindergarten“

Auch aus Sicht von NEOS Kärnten greife die Hausordnung zu kurz und setze zu spät an.„Nachhaltige Integration beginnt nicht mit Sanktionen, sondern mit Bildung – und zwar so früh wie möglich“, stellt NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer klar. „Wer Integration ernst meint, muss dort ansetzen, wo sie wirklich gelingt: im Kindergarten und in der Schule. Bildung ist der Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben und ein funktionierendes Zusammenleben in unserer Gesellschaft“, so Glanzer.

©NEOS Am Foto: NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer

GRÜNE kritisieren neue Asyl-Regeln

Kritik übt auch Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten: „Kärnten ist ein Land, in dem unterschiedliche Kulturen zusammenkommen und in dem das Gemeinsame in der Vergangenheit bewusst vor das Trennende gestellt wurde. Dieser Tradition kehrt die Landesregierung aus SPÖ und ÖVP mit der beschlossenen Hausordnung für Asylwerbern nun den Rücken.“