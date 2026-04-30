Waldbrand im Lesachtal: „Noch eine Menge an Arbeit, die auf uns zukommt“

Lichtblick im Lesachtal: Der Waldbrand ist unter Kontrolle, das Bundesheer rückt ab. - doch für die Feuerwehren bleibt es Knochenarbeit, die Suche nach Glutnestern dauert an.

Aufatmen, aber kein „Brand aus“: Während die B111 einspurig öffnet, löschen rund 60 Einsatzkräfte weiterhin letzte Glutnester im steilen Gelände.

Aufatmen, aber kein „Brand aus“: Während die B111 einspurig öffnet, löschen rund 60 Einsatzkräfte weiterhin letzte Glutnester im steilen Gelände.

Nach dem großflächigen Waldbrand im Lesachtal gibt es Licht am Ende des Tunnels. Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Situation für die Einsatzkräfte fordernd. Bürgermeister Bernhard Knotz bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass ein Ende zwar in Sicht sei, die „Knochenarbeit“ aber andauere: „Wir sind bereits am abrüsten, es sind aber weiterhin Glutnester zu löschen, jedoch keine Besorgniserregenden“, erklärte der Ortschef. Ein offizielles „Brand aus“ könne zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht gegeben werden.

©Bundesheer Tagelang hatten die Einsatzkräfte mit den Flammen zu tun.

Abzug der Unterstützungskräfte

Die personelle Intensität vor Ort wird bereits deutlich reduziert. Der KAT-Zug befand sich heute nicht mehr im Einsatz, aktuell kümmern sich noch etwa 60 Feuerwehrleute um die notwendige Nachbereitung. Auch die Unterstützung aus der Luft endet vorerst. „Das Bundesheer rückt heute ab, der Hubschrauber wird gegen 16 Uhr unsere Lesachtal verlassen“, ergänzt Knotz.

Verkehrssituation auf der B111

Mit dem Abzug der Hubschrauber kehrt ein Stück Normalität in das Tal zurück. Die B111 wird zeitgleich wieder einspurig für den Verkehr freigegeben. Ein Termin für die vollständige Verkehrsfreigabe steht hingegen noch nicht fest. Knotz blickt trotz der Zuversicht realistisch auf die kommenden Tage: „Es ist noch eine Menge an Arbeit, die auf uns zukommt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 15:07 Uhr aktualisiert