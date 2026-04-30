Löscheinsatz im Lesachtal fordert Verletzten

Seit einer Woche laufen die Löscharbeiten in der Gemeinde Lesachtal. Nun forderte der kräftezehrende Einsatz auch einen Verletzten.

Westlich der Ortschaft Xaveriberg in der Gemeinde Lesachtal ist in der Nacht auf Freitag, den 24. April 2026, ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Wie berichtet, sind 110 Hektar land- und forstwirtschaftlichen Fläche betroffen. Nun forderte der kräftezehrende Einsatz auch einen Verletzten.

Herabrollende Steine trafen Flughelfer

Laut einer ersten Information der Polizei handelt es sich um einen 49-jährigen Flughelfer aus der Steiermark. Dieser war gerade dabei vom Boden aus ein Lastennetz an einem über den Boden schwebenden Hubschrauber anzubringen, als er plötzlich von mehreren herabrollenden Steinen am Körper getroffen wurde. „Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins BKH Lienz eingeliefert“, so die Beamten abschließend.