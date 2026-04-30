Staatsfeiertag: Welche Geschäfte haben morgen in Kärnten geöffnet? 

Wer kennt es nicht? Ausgerechnet am Feiertag fällt einem ein, dass man etwas im Geschäft vergessen hat, das aber dringend bräuchte. Aber keine Sorge, auch heute haben einige Geschäfte in Kärnten geöffnet. Wir haben den Überblick.

Eigentlich ist der 1. Mai der „Tag der Arbeit“, die meisten Kärntner haben allerdings frei, der Großteil der Geschäfte ist geschlossen. Falls du aber dennoch etwas aus dem Geschäft brauchst, gibt es auch einige wenige, die ihre Tore geöffnet haben. So hat etwa der Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof morgen ganz normal offen, auch die Spar-Filialen in Kremsbrücke und Sirnitz sind geöffnet.

Hast du schon einmal an einem Sonn- oder Feiertag was aus dem Geschäft geholt? Ja, regelmäßig Selten Nein, nie Bei uns in der Nähe hat kein Geschäft geöffnet Weiß nicht mehr Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hier kannst du am 1. Mai einkaufen gehen

Von 1. Mai bis 8. September hat an Feier- und Sonntagen nicht nur der Billa am Hauptbahnhof geöffnet, sondern viele weitere Geschäfte sind zumindest Sonntags und Feiertags zeitweise offen. Hier der Überblick über jene Billa-Shops, in denen ihr morgen einkaufen könnt:

Diese Billa-Märkte haben in Kärnten am 1. Mai geöffnet: Mallnitz, Stappitz 159

Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44

Patergassen, Wiedweg 45

Afritz, Millstätter Straße 103

Treffen bei Villach, Seespitz/Eichrainweg 1

Krumpendorf, Hauptstraße 221

Kötschach-Mauthen, Kötschach 550

Gmünd, Holztratte 30

Millstatt, Aribonenstraße 281

Seeboden, Hauptstraße 125

Reifnitz, Kotschatstraße 1

Klagenfurt, Wörthersee Süduferstraße 60

Schiefling am See, Keutschacher Straße 28

Techelsberg, Töschling 155

Pörtschach, Hauptstraße 202

Egg am Faaker See, Egger Seeuferstraße 5

Bodensdorf, Bundesstraße 38

Velden, Gendarmerieplatz 3

Eberndorf, an der Bundesstraße 3

St. Kanzian, Klopeiner Straße 24

Kühnsdorf, Seebach 37

Arnoldstein, Kärntner Straße 71

Finkenstein, Faaker See Straße 5

Tankstellen und 24/7-Shops: Immer eine Option

Ein weiterer Tipp für den Notfall-Einkauf: Tankstellen-Shops wie „Billa stop & shop“, „Spar express“ oder „Billa Unterwegs“ bieten ein begrenztes Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Hygieneartikeln – und das meist rund um die Uhr.

Frisches Gebäck trotz Feiertag

Viele Bäckereien – vor allem jene mit Cafébetrieb oder in Bahnhofs- und Flughafenlagen – haben am Feiertag geöffnet. Wer also frisches Brot oder einen schnellen Snack sucht, wird hier oft fündig. In vielen Städten und Gemeinden gibt es außerdem 24/7-Automaten, die Getränke, Snacks und kleine Haushaltsartikel rund um die Uhr bereithalten.