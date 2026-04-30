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/ ©Daniel Schöffmann
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie leichte Nebelschwaden über die Drau ziehen. Der Himmel ist blau und wolkenlos.
Das Wetter meint es am Staatsfeiertag gut mit Kärnten.
Kärnten
30/04/2026
Wetterausblick

Staatsfeiertag in Kärnten: Erst kalt, dann bis zu 21 Grad

Strahlender Sonnenschein und milde Temperaturen erwarten die Kärntner am Staatsfeiertag. Zumindest Frühaufsteher sollten sich allerdings noch warm anziehen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Am frühen Morgen sind in Kärnten Temperaturen um den Gefrierpunkt möglich. Laut Geosphere Austria liegen die Tiefstwerte in der Nacht zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Im Laufe des Staatsfeiertages steigen sie dann aber auf milde 17 bis 21 Grad an. „Es wird wieder sehr sonnig, bis über Mittag hinaus vielfach sogar wolkenlos“, erklären die Meteorologen. Erst am Nachmittag ziehen regional ein paar harmlose Wolkenfelder auf. Zudem weht mäßiger Nordostwind.

Was ist dir am Staatsfeiertag am wichtigsten?

Schönes Wetter
Zeit mit Familie/Freunden
Erholung
Aktivitäten im Freien
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