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/ ©Freiwillige Feuerwehr Mieger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mieger.
Nach einem Autounfall im Bezirk Klagenfurt-Land musste gestern ein Kärntner ins Krankenhaus gebracht werden.
Klagenfurt-Land
01/05/2026
Alkotest positiv

Kärntner (48) kracht frontal gegen Baum – ins Krankenhaus gebracht

Gestern kam ein 48-Jähriger spät Abends mit seinem Auto auf der Miegerer Straße von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Er wurde dabei verletzt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Gegen 23.25 Uhr lenkte der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seinen Wagen auf der Miegerer Straße (L100) von Zell kommend in Fahrtrichtung Hinterberg. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er auf Höhe Mieger linksseitig von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und kam im dortigen Böschungsbereich zum Stillstand, teilt die Kärntner Polizei mit.

Alkotest verlief positiv

Der 48-Jährige erlitt Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Ein mit dem Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv. Im Einsatz stand die FF Mieger mit zwei Fahrzeugen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mieger.
©Freiwillige Feuerwehr Mieger |
Gestern kam ein 48-Jähriger spät Abends mit seinem Auto auf der Miegerer Straße von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mieger.
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Er wurde dabei verletzt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 06:55 Uhr aktualisiert
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