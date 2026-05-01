Kärntner (48) kracht frontal gegen Baum – ins Krankenhaus gebracht
Gestern kam ein 48-Jähriger spät Abends mit seinem Auto auf der Miegerer Straße von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Er wurde dabei verletzt.
Gegen 23.25 Uhr lenkte der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seinen Wagen auf der Miegerer Straße (L100) von Zell kommend in Fahrtrichtung Hinterberg. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er auf Höhe Mieger linksseitig von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und kam im dortigen Böschungsbereich zum Stillstand, teilt die Kärntner Polizei mit.
Alkotest verlief positiv
Der 48-Jährige erlitt Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Ein mit dem Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv. Im Einsatz stand die FF Mieger mit zwei Fahrzeugen.