Kärntner (48) kracht frontal gegen Baum – ins Krankenhaus gebracht

Gestern kam ein 48-Jähriger spät Abends mit seinem Auto auf der Miegerer Straße von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Er wurde dabei verletzt.

Nach einem Autounfall im Bezirk Klagenfurt-Land musste gestern ein Kärntner ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Autounfall im Bezirk Klagenfurt-Land musste gestern ein Kärntner ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 23.25 Uhr lenkte der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land seinen Wagen auf der Miegerer Straße (L100) von Zell kommend in Fahrtrichtung Hinterberg. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam er auf Höhe Mieger linksseitig von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und kam im dortigen Böschungsbereich zum Stillstand, teilt die Kärntner Polizei mit.

Alkotest verlief positiv

Der 48-Jährige erlitt Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch die Rettung ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Ein mit dem Mann durchgeführter Alkotest verlief positiv. Im Einsatz stand die FF Mieger mit zwei Fahrzeugen.

©Freiwillige Feuerwehr Mieger | Gestern kam ein 48-Jähriger spät Abends mit seinem Auto auf der Miegerer Straße von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. ©Freiwillige Feuerwehr Mieger | Er wurde dabei verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 06:55 Uhr aktualisiert