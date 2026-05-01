Steirer tödlich am Wörthersee verunglückt: Nun startet Strafprozess

Nachdem ein Steirer letztes Jahr von einer schwimmenden Plattform in den Wörthersee gestürzt und in weiterer Folge tödlich verunglückt ist, muss sich nun der Betreiber vor dem Klagenfurter Landesgericht verantworten.

Zu dem tragischen Vorfall kam es am 16. August 2025 in Maria Wörth. Ein Steirer fiel von einer Plattform in den Wörthersee und verunglückte dabei tödlich. Der Betreiber der Plattform muss sich kommende Woche, am 5. Mai 2026, vor dem Klagenfurter Landesgericht wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Tragisches Unglück am Wörthersee

Wie bereits berichtet, kam es im Sommer letztes Jahr zu einer Tragödie am Wörthersee. Ein 38-jähriger Mann aus der Steiermark fiel von einer Schwimminsel und ertrank. Es kam zu einer zweitägigen intensiven Suche. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Der Mann war bei seinem Sturz massiv alkoholisiert, das zeigte ein Sachverständigen-Gutachten.

Vorwürfe wiegen schwer

Die Vorwürfe gegen den Plattform-Betreiber wiegen schwer. Im Verhandlungsspiegel des Klagenfurter Landesgerichtes heißt es, dass diesem zur Last gelegt wird, den Tod des Gastes grob fahrlässig verantworten zu müssen. Dieser soll er keine entsprechende Konzession gehabt haben, auch die Plattform sei nicht zugelassen gewesen. Dem Mann wird die Außer-Acht-Lassung der gebotenen Sorgfalt vorgeworfen. Zudem sollen die Beleuchtung unzureichend und keine Rettungsmittel an Bord gewesen sein. Auch an einer Unterweisung der Gäste über die Sicherheitsvorkehrungen soll es gefehlt haben. Der Steirer ist „letztlich an einem Herzstillstand in Folge eines A-Typischen Ertrinkens (Badetod) verstorben sein“, heißt es abschließend.

Verhandlung am kommenden Dienstag

Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt ist für kommenden Dienstag, dem 5. Mai 2026, von neun bis 13 Uhr angesetzt. Das Delikt der „grob fahrlässigen Tötung“ kann mit zu drei Jahren geahndet werden.