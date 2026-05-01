Startschuss für das neue Postbus Shuttle Wörthersee Nord

Ab heute, dem 1. Mai 2026, startet das neue Postbus Shuttle Wörthersee Nord. Das wurde im Zuge einer Pressekonferenz in Velden am Wörthersee mitgeteilt.

Das flexible Mobilitätsangebot wird gemeinsam von den Gemeinden Velden, Pörtschach und Techelsberg, dem Land Kärnten und dem Verkehrsverbund Kärnten umgesetzt und läuft vorerst bis 30. April 2029.

Rund 350 Haltepunkte – kein fixer Fahrplan

Für Velden bedeutet das Shuttle einen wichtigen Schritt hin zu einer modernen, klimafreundlichen und alltagstauglichen Mobilität, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde. Das Postbus Shuttle fährt ohne fixen Fahrplan und wird bei Bedarf gebucht. Rund 350 Haltepunkte im gesamten Bediengebiet sorgen dafür, dass der nächste Zustiegspunkt meist höchstens 300 Meter entfernt ist. Damit soll vor allem die sogenannte „letzte Meile „besser abgedeckt werden. Bürgermeisterin Margit Heissenberger betont, dass Velden mit dem neuen Angebot gemeinsam mit Pörtschach und Techelsberg ein flexibles Mobilitätsservice schafft, das sowohl der Bevölkerung als auch Gästen zugutekommt. Gerade im ländlichen Raum sei es wichtig, Wege einfacher, schneller und verlässlicher zu gestalten.

Details zum Shuttle Das Shuttle verkehrt Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr. Gebucht werden kann über die Postbus Shuttle App, telefonisch unter 0800 80 88 08, über die Wegfinder-App sowie über regionale Partnerbetriebe. Bezahlt wird bar im Fahrzeug oder bargeldlos über die App, wird weiters informiert. Barrierefreiheit: Ein besonderes Augenmerk liegt auf Barrierefreiheit, heißt es weiter. Für Personen mit Mobilitätseinschränkung wird eine Hausabholung angeboten. Die Preise orientieren sich am Kärntner Linien Tarif, ergänzt durch einen Komfortzuschlag von zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren sowie bestimmte Personen mit Behindertenpass fahren kostenlos; Inhaber von Zeitkarten zahlen nur den Komfortzuschlag.

Mobilität, Tourismus und Lebensqualität

Mit dem Postbus Shuttle Wörthersee Nord wird Velden besser an den öffentlichen Verkehr angebunden, teilt die Gemeinde weiter mit. Das Angebot soll die Alltagsmobilität stärken, den Tourismus unterstützen und einen Beitrag zu mehr Lebensqualität und nachhaltiger Mobilität in der Region leisten, wird abschließend informiert.